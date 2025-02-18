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到男友家作客吃飯被要求1事 她怒分手眾人罵：不正常

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

男女朋友交往期間大多會到對方家作客，不過有一名女網友表示，還沒跟前男友分手時，偶爾會到對方家作客吃飯，卻常常被要求給200元「餐費」，讓她感覺非常奇怪。貼文一出引來眾人批評，大罵男方刻意A錢。

原PO在Dcard以「去男友家吃飯被要錢正常嗎？」為題發文，表示兩人還沒分手前，男友偶爾會叫她到家裡吃飯，但無論是他媽媽煮還是買外面的，男友都會跟她拿200元，有時候不到200元的外食也得照給，讓她覺得非常奇怪。原PO不知道錢最後是到了男友的口袋，還是給了他媽媽，但一直對於「到男友家吃飯還要給錢」這件事耿耿於懷，也導致最後兩人分手。

她說去朋友家吃飯也沒被要過錢，而且自己很常帶禮物禮盒去前男友家送他們，反而男友都不曾送過東西，沒想到只是去吃個飯就要被收200元，讓原PO無奈地問大家要怎麼義正嚴辭地說出自己的感覺。

貼文引來眾人砲轟男方的行為，「不正常」、「應該不用給錢吧？我男友每次來我媽娘家這邊吃飯都不用給錢了，甚至連出去餐廳吃飯，我們家都沒跟他要錢」、「沒道理去當客人，還得付錢給屋主吧？」、「就很奇怪啊，明明吃的東西沒到兩百還要收兩百，根本有毛病，是不是哪天就說因為物價上漲就跟妳再多收錢」、「沒有客人在付錢的，男友來我家吃飯都我們家付錢」、「這比去男友家，男友媽叫妳洗碗還離譜」。

還有網友認為原PO被前男友坑了，「妳前任坑妳錢吧」、「高機率是你男友自己想賺這200，是我就跟他媽媽吃飯時，當面先給他媽媽200，直接拆穿他」、「前男友自己想A這錢吧」、「妳被他A錢了啦！我們當父母的，哪會去凹自己兒女的交往對象啊…沒差這100、200的」。

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