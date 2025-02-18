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男友願天天請喝手搖！她1招讓飲料秒變「iPhone16」 上萬網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
想要另一半送iPhone，一名女網友僅靠2句就成功。示意圖/Ingimage
想要另一半送iPhone，一名女網友僅靠2句就成功。示意圖/Ingimage

想要另一半送iPhone，僅靠2句就話術成功！一名網友分享一段對話，女友問「願意連續3年請我喝可不可紅茶？」，當男友爽快答應後，女友馬上計算金額，等同換到一台iPhone 16 Pro Max。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張對話截圖，可以發現女友本來撒嬌問男友「親愛的，你願不願意連續三年請我喝可不可紅茶？」，男友大方回應「可以啊，一杯才40，沒問題」。不過，女友卻已經精打細算，直言「iPhone 16 Pro Max 256G，售價4萬890元，36期免利息，一天不用40元」。

貼文一出後，多數網友都笑稱「很適合做業務，把年期拉長」、「讓我想到保險：一天不用一杯咖啡錢」、「一切都是套路」、「狠人給狠招」、「男生真的要懂得保護自己」、「今天答應，下個月又變奶茶，再來可樂、再來蛋餅、壽司，別問我怎麼知道」、「一機貸三年，分手債還在」。

此外，也有部分網友驚呼「所以原本每天一杯手搖飲的人，如果三年都不喝手搖，至少可以省下一隻蘋果手機的錢」、「那我現在開始每天存40元，三年可以買iPhone 20！」、「今天開始丟豬公，一天丟40元，三年後買16 Pro Max應該不必35000元」。

iPhone 可不可 女友 手搖飲 男友

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一句好話

努力都希望被看見，但努力不是為了被看見。

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