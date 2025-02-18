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拜過世婆婆誤放蓮霧 媳婦解釋遭阿姨轟「頂嘴」：安靜聽就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友拜拜遭丈夫的阿姨指責，解釋還被罵頂嘴。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名女網友拜拜遭丈夫的阿姨指責，解釋還被罵頂嘴。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

拜拜習俗禁忌多，且對年輕世代而言較為陌生。一名女網友在Dcard透露婆婆近日過世，家裡進行拜飯，因為自己不熟悉規定不小心拜錯，公公並沒有計較，反倒是先生的阿姨跑來指責，原PO試著解釋，沒想到阿姨反而怒轟她頂嘴，讓她相當傻眼。

原PO說去年底婆婆毫無預警的走了，根據以往的習俗是家裡有人過世還沒滿一年之前，初一、十五都需拜飯，因為從沒接觸過這些習俗，所以都買婆婆愛吃的飯菜跟水果來拜。近日她和大姑剛好看到婆婆喜歡的蓮霧就買了幾顆來拜，結果拜完後公公才打電話告知蓮霧不可以拜，當下她坦白已經拜完，公公則回覆沒關係，再跟婆婆說一下就好。

事後，先生的阿姨卻抓著這件事不放，對原PO喊著「蓮霧不能拜啦、妳們真是亂來」，她表示第一次接觸不清楚這些事物，下次不要再拜就好，沒想到姑姑突然怒罵她「頂嘴」，還教育她安靜聽就好回什麼話。原PO回憶，阿姨一直是很沒禮貌的人，不但會在想生小孩的她面前催大姑生二胎，還曾經把原PO爸爸帶給她的草莓直接帶走，不禁讓她越想越氣。

貼文曝光後網友紛紛抱不平，「遇到這樣的人，就無視她吧」、「每次看到這種娘家親戚管很多的我都很白眼」、「要是我的東西沒問就直接被拿走，我一定會翻臉」、「遇到不禮貌的長輩我都表示，自己不吃儒教這套然後嘴回去」、「沒事的妳不要在意，要是我遇到也會很生氣」、「她都覺得妳頂嘴了直接讓她知道什麼才叫頂嘴啊」。

蓮霧因為內部空心被認為有「無心」的意思，凹陷的外型也象徵「漏財」，加上諧音「霧」也意味前途迷茫、思緒不明，所以多數人不會拿蓮霧來當祭拜供品。

婆婆 拜拜 禁忌 蓮霧 親戚 阿姨

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