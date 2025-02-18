隱瞞被動收入10萬…工程師男友老占便宜、租高價房喊AA 她心情複雜

這樣的男友還留嗎？一名女網友在Dcard發布貼文透露，近日和男友在看租屋，對方希望住在品質較高的房，然而超出預算讓原PO認為壓力太大，沒想到男友卻要求她減少娛樂開銷。更意想不到的是後來得知，收入本就比她高的男友竟然每月還有10萬元的被動收入，回想過往他種種占便宜行徑，她不禁感到心情複雜。

原PO透露，自己跟男友在一起四年多感情穩定也論及未來，決定5月開始同居，原PO是普通上班族，月薪約45到50K，男友則是工程師，薪水約她的兩倍。上個月討論時就發現兩人的預算差很多，因為有規劃要存錢、投資、孝親費等等，原PO預算有限，男友卻找了一間租金昂貴的大樓，儘管有漂亮風景、空間也大，機能方便，但超出了預算，她提議兩人不用住這麼好。

然而，男友卻認為原PO薪水其實足夠，跟她分析不要做美甲、護髮、做臉、少買衣服、少跟朋友出門，只要每個月少花點就好，但這些項目她不是沒做就是很少做，最多就是跟朋友出門。更荒唐的是上週遇到男友嫂嫂，聊到找房近況，對方認為男友若很堅持要那間，就請他多付一點，原PO這才得知男友每個月有家裡分配的10萬租金。這件事讓她非常鬱悶，因為男友平常很省，出門還時不時會占小便宜，她心裡忍不住感到失落。

貼文曝光後網友紛紛給出建議，「如果他堅持要租，那請他多出一點，不然就由妳去找比較便宜的房子」、「他明顯更愛自己，愛到就算賺得比妳多也要占妳便宜」、「他可以省錢但是不能省在妳身上」、「金錢觀幾乎是一對情侶或夫妻最重要的部分，如果小氣的話以後妳也不會開心的」、「金錢觀差很多，自私利己男最不值得浪費時間」。