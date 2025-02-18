做家事順序、買自己東西都要管…婆婆超煩媳爆炸「我忍妳很久了」

近日，一名女網友在社群媒體上分享自己與婆婆之間的矛盾，引發廣泛討論。這位女網友表示，結婚五年來，與婆婆的關係始終緊張，近期因家庭瑣事再度爆發激烈爭執，讓她忍無可忍，甚至表明若無法改善現狀，不排除離婚的可能性。

根據這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」的描述，婆媳問題主要圍繞家務分工、經濟管理及家庭決策等方面。她指出，自己在家中承擔了多項家務，但卻頻頻遭到婆婆的挑剔與批評。例如，晾衣服的順序被嫌「不正確」，拖地後被指「不夠乾淨」，甚至煮飯的味道也屢次遭到否定。這些批評讓她逐漸放棄參與相關家務，進一步加深了婆媳間的嫌隙。

此外，經濟問題也是矛盾的核心之一。該網友透露，她每月工廠薪資僅有兩萬八千元，但這筆收入的使用方式卻屢次受到婆婆干涉。她強調，自己從未向丈夫或婆婆要求經濟支持，但當她購買個人用品或家用設備時，總會引發不滿。近日，她購買了一台桌上型攪拌機，再次成為爭執的導火線。

更令她感到無助的是，丈夫對於婆媳衝突始終選擇冷處理，僅以「妳自己解決」回應，讓她感到孤立無援。長期的壓力已使她罹患憂鬱症，醫生甚至警告，若情況持續，她可能會提早進入更年期。

在最近的一次爭執中，這名女網友向婆婆直言「我真的忍妳很久了！」並表明自己的底線，希望能夠獲得更多尊重與理解，並向婆婆坦承已跟丈夫說「能過就過，不能過就離婚！」道出了她對現狀的不滿與對未來的不確定性。

該貼文一出便引起熱烈討論，不少網友對該名媳婦表示支持，「挺妳，不能過就離婚，對，自己的人生自己掌握」、「妳加油，她嘴壞妳就比她更壞，該頂就頂回去，悶在肚子裡就會生病的」、「根本雞蛋裡挑骨頭，家事該做的就做，做是為了讓自己看起來舒服，嘮叨該嗆的就嗆，嗆是為了讓她明白，話從口出是要負責的」。

也有網友建議「找個地方放鬆一下，深呼吸，好好愛自己」，應尋求專業諮詢來緩解矛盾。然而，也有聲音指出「妳老公問題最大」，家庭紛爭是婚姻生活的一部分，雙方應多站在對方角度思考，共同努力解決問題。