提醒岳父母房產快被大姊掏空 二婚夫婦反被指「別有所圖」心寒

一對居住在桃園的夫婦，結婚近30年來，對岳父母及自家母親皆盡心盡力，無論經濟狀況如何，都始終秉持孝道。然而，近日因家庭財務問題，卻遭到岳父質疑動機，讓這對夫婦心寒不已，決定重新評估與台中家族的關係。

據臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上指出，這對夫婦是二婚組成的家庭，當年攜手共度困難歲月，從擺攤賺取微薄收入開始，一步步改善生活條件。即便如此，他們始終未曾忽略對長輩的照顧。由於岳父母居住在台中，他們不僅定期匯款支援生活費用，還在長輩有需求時，立即更換家電、代步車等必需品，更常安排出遊，希望讓老人家享受晚年生活。

然而，近日妻子透過地籍謄本發現，岳父名下的一間市價約800萬的公寓，因大姊欠債累累，已被多次抵押貸款，幾乎掏空。夫妻倆意識到問題嚴重後，特意提醒岳父應注意房產安全，以免面臨查封風險。不料，岳父卻表示：「沒關係，到時候就讓社會局照顧吧。」更讓人心寒的是，岳父竟在與小女兒的談話中指控他們夫婦「別有用心」，懷疑他們是為了房產才頻繁往來。

此番言論讓夫妻倆感到十分失望。丈夫表示，從結婚到現在，我們從未用過岳父母的一分錢，反而是我們一直在付出，現在岳母已經去安養院，我們要負擔三分之一的費用。目前，他們已決定停止對台中家族的往來，但仍會繼續負擔部分岳母在安養院的費用。他強調，該有的孝心我們還是會做，但其他付出就到此為止。

此事件在網路上引發熱議，不少網友對夫婦的遭遇表示同情，紛紛指出「老人家都這樣，真的不需要太為難，先顧好自家卡實在」、「支持你的做法，停止付出」。也有聲音認為家庭財務透明化的重要性不可忽視。有心理專家指出，家庭間的信任與溝通至關重要，建議雙方冷靜協商，以免造成更深的裂痕。

目前，這對夫婦已決定將重心放回自己的生活與事業中，不再過多介入台中的家族事務。至於未來是否還有和解的可能，仍需看雙方是否能釋出善意，共同化解誤會。