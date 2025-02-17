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公婆抱病人妻包1萬2紅包挨轟不孝 她傻眼嗆：懷孕時只有娘家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨懷孕時公婆不管不顧，如今收紅包還轟她不孝。 示意圖／ingimage
一名人妻抱怨懷孕時公婆不管不顧，如今收紅包還轟她不孝。 示意圖／ingimage

公婆抱病人妻包紅包還被轟不孝？一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發布貼文透露，自己包了12000元還帶了補品給生病的公婆卻被罵不孝，她忍不住回憶自己有孕時公婆的不聞不問，越想越覺得不公平，完全是雙標。

原PO表示，自己懷孕生子時，公婆只包了6000元就不聞不問，那時他們夫妻倆還報歐洲線的旅遊到處遊山玩水，只有娘家的爸媽願意心疼女兒，當自己的後援。想當然，如今兩老他們病了，她如法炮製包了12000元給公婆，還帶了營養品，要先生回去照料。

沒想到現在她帶著小孩，出國和姐妹們遊山玩水，卻落得被公婆安上一個不孝媳婦的罪名，她傻眼問「憑什麼公婆要媳婦孝順呢？憑情勒最大嗎」。貼文曝光後不少網友共鳴，有網友透露婆婆開刀時幫忙出10萬元醫療費，自己生孩子婆婆卻要求包紅包才願意幫坐月子，連兩胎都如此，更誇張的是月子比平常吃的還差。

許多網友點頭「聽聽就好，別理老番顛」、「既然已經背上罪名了，那正好以後也可以不聞不問，錢省下來繼續出國，多自在啊」、「早黑早享受喔」、「他們沒幫妳什麼忙，卻要妳要孝順他們」、「本來就是互相，對方互相到哪，我們就互相到哪」、「孝順媳婦的名聲其實也沒什麼好讓人在乎，真實人生就是自己覺得好，才是真好」。

做月子 公婆 紅包

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