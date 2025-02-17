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雙薪夫妻不生！他問未來長照選擇 網憂：捧著錢恐也難養老

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友憂心夫妻不生未來需要長照沒人幫忙。 示意圖／ingimage
一名網友憂心夫妻不生未來需要長照沒人幫忙。 示意圖／ingimage

生兒育女是筆大開銷，不少夫妻雖然結婚但不打算生小孩。一名網友在Dcard發布貼文提問，自己和妻子確定不生小孩，然而近期看到父母身體出狀況，開始擔心兩人未來需要照顧，屆時應該怎麼辦，詢問網友有沒有用心且完整，服務又能讓人安心的專業人士或機構。

原PO透露和妻子是雙薪夫妻，確定不生小孩。最近家裡長輩剛好有狀況，需要輪流請假處理，長照服務無法馬上提供協助。長輩出院後家裡也沒有人能陪伴，夫妻倆只能下班趕回家。透過這次經驗，他也忍不住反思，如果未來兩人都老了或遇到突發狀況，另一半又無法即時或長期處理，生活變得不方便該怎麼辦，如果沒有生小孩，生病或需要緊急住院時，又應該怎麼處理？

就有網友共鳴，覺得這是很好的問題，表示長照現在要排隊已然很有感，有時等到人派來了也已經沒什麼需要，網友認為這一類的看護是未來其中一個市場，包含長期陪伴等等，並補充其實這類工作量也沒有非常大，就是單純的幫忙顧老人家，平時玩手機、看影片都不是問題，只要能和長輩互動就好。

也有不少網友分享看法，「國外有老年公寓，就像一般的大樓一樣有客廳房間的家戶，但管委會可能會配置護理師」、「應該是要好好的保養身體才不用去長照」、「就是住高級養老院加外籍看護」、「台灣少子化以後一定會缺工，捧著錢養老也找不到看護或安養院床位」、「到時候高齡化市場會比現在成熟很多。一定會有解決辦法，先不用杞人憂天，養好身體保持健康才是眼下最重要的事情」。

安養院 少子化 長照

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