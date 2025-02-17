瞞嚴父交男友8年…論及婚嫁怎處理？網勸面對：別浪費男生時間

瞞著爸爸與男友愛情長跑8年，如今論及婚嫁該如何處理？近日一位網友發文，表示自己就面臨這樣的困境。

原PO在Dcard發文，表示自己與男友從大學開始交往了8年，也同居了4年，現在兩人即將搬入男友父母贊助的新房子裡。而因為雙方感情和工作都穩定，也正好是適婚年齡，男友媽媽想邀請原PO跟她父母一起出去吃飯，讓兩家認識一下，但這讓原PO十分為難。

原PO表示自己的媽媽一直都知道男友的存在，也一起吃了好幾次的飯，但她一直瞞著爸爸，因為兩人的感情並不好。

原PO表示自己的爸爸性格暴躁且控制欲強，從小就要求她按自己的想法做事，從髮型、鞋款到大學科系、工作都希望原PO聽他的，「我的想法都會被拒絕」。

原PO表示自己如果不照做，爸爸就會打人，她上大學時曾因晚上10點50分到家就被打了，11點後到家就被用腳踹。有時他還會找原PO的麻煩、對她罵髒話，還曾向她借錢，原PO認為他「僅僅是一起生活的家人」而已。

此外，原PO的爸爸很傳統，她絕不能讓爸爸知道自己還沒結婚就與男生住一起，現在她都謊稱自己住在公司的宿舍，當初要搬出來時還為此大吵了一架。

而媽媽也沒有很支持原PO結婚，常常跟她說結婚不一定好，也告訴她不要生小孩。

原PO表示自己不知如何拒絕男友爸媽的邀請，但她又很怕向爸爸坦白自己有男友，怕爸爸覺得她28歲太早結婚或根本不該交男友，她也擔心自己結婚後就沒人陪媽媽過年圍爐了。

而男友也不是很理解原PO的擔憂，總說「有什麼好怕的」，讓原PO十分無奈。

有人認為原PO不用再怕了，「如果你已經經濟獨立了，完全不需要理會父親，甚至要勇敢起來對抗他」、「你是28不是18歲了好嗎，都搬出去住經濟獨立了不用怕你爸」。

也有網友建議原PO好好與男友溝通一下，「有這些疑慮又真心有想結婚的話，覺得你要好好跟你男友討論欸，感覺對方已經準備好跟你共組家庭，但是你一直在拖延」、「你有想要結婚嗎？有的話就直接誠實說，沒有的話就分開吧。你如果沒辦法坦住你自己的家人，都是建議不要結婚的」、「不一起溝通解決就不要結婚，因為你只會繼續逃避，不要浪費男生的時間」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線