快訊

遭爆談差40歲忘年戀！與陸籍小三多張親密合照流出 曹興誠火速回嗆

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

聽新聞
0:00 / 0:00

瞞嚴父交男友8年…論及婚嫁怎處理？網勸面對：別浪費男生時間

聯合新聞網／ 綜合報導
瞞著爸爸與男友愛情長跑8年，如今論及婚嫁該如何處理？近日一位網友發文，表示自己就面臨這樣的困境。圖／ingimage
瞞著爸爸與男友愛情長跑8年，如今論及婚嫁該如何處理？近日一位網友發文，表示自己就面臨這樣的困境。圖／ingimage

瞞著爸爸男友愛情長跑8年，如今論及婚嫁該如何處理？近日一位網友發文，表示自己就面臨這樣的困境。

原PO在Dcard發文，表示自己與男友從大學開始交往了8年，也同居了4年，現在兩人即將搬入男友父母贊助的新房子裡。而因為雙方感情和工作都穩定，也正好是適婚年齡，男友媽媽想邀請原PO跟她父母一起出去吃飯，讓兩家認識一下，但這讓原PO十分為難。

原PO表示自己的媽媽一直都知道男友的存在，也一起吃了好幾次的飯，但她一直瞞著爸爸，因為兩人的感情並不好。

原PO表示自己的爸爸性格暴躁且控制欲強，從小就要求她按自己的想法做事，從髮型、鞋款到大學科系、工作都希望原PO聽他的，「我的想法都會被拒絕」。

原PO表示自己如果不照做，爸爸就會打人，她上大學時曾因晚上10點50分到家就被打了，11點後到家就被用腳踹。有時他還會找原PO的麻煩、對她罵髒話，還曾向她借錢，原PO認為他「僅僅是一起生活的家人」而已。

此外，原PO的爸爸很傳統，她絕不能讓爸爸知道自己還沒結婚就與男生住一起，現在她都謊稱自己住在公司的宿舍，當初要搬出來時還為此大吵了一架。

而媽媽也沒有很支持原PO結婚，常常跟她說結婚不一定好，也告訴她不要生小孩。

原PO表示自己不知如何拒絕男友爸媽的邀請，但她又很怕向爸爸坦白自己有男友，怕爸爸覺得她28歲太早結婚或根本不該交男友，她也擔心自己結婚後就沒人陪媽媽過年圍爐了。

而男友也不是很理解原PO的擔憂，總說「有什麼好怕的」，讓原PO十分無奈。

有人認為原PO不用再怕了，「如果你已經經濟獨立了，完全不需要理會父親，甚至要勇敢起來對抗他」、「你是28不是18歲了好嗎，都搬出去住經濟獨立了不用怕你爸」。

也有網友建議原PO好好與男友溝通一下，「有這些疑慮又真心有想結婚的話，覺得你要好好跟你男友討論欸，感覺對方已經準備好跟你共組家庭，但是你一直在拖延」、「你有想要結婚嗎？有的話就直接誠實說，沒有的話就分開吧。你如果沒辦法坦住你自己的家人，都是建議不要結婚的」、「不一起溝通解決就不要結婚，因為你只會繼續逃避，不要浪費男生的時間」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

Dcard 家人 父母 爸爸 男友 結婚

延伸閱讀

「甜點胃」是真的！誘惑難擋全因大腦作怪：看到菜單就生效

氣到想離婚！出車禍老公安慰外人卻翻老婆白眼 直男幫辯解：在狀況外

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人打醒美夢：可能是借名

相關新聞

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

瞞嚴父交男友8年…論及婚嫁怎處理？網勸面對：別浪費男生時間

瞞著爸爸與男友愛情長跑8年，如今論及婚嫁該如何處理？近日一位網友發文，表示自己就面臨這樣的困境。

結婚5年無法懷孕…37歲媳遭公婆斥責 醫見丈夫揭真相：原因在你

夫妻備孕頻頻卡關，背後可能存在著意想不到的因素。外科醫師陳榮堅日前分享了一個案例，一對結婚五年的夫妻長期無法懷孕，原本以為問題出在妻子身上，但經過進一步檢查後，真相揭曉，問題竟是因為丈夫太胖了。

薪水多少能生小孩？夫妻月入10萬被公婆喊不夠 網：長輩人間清醒

生小孩的費用，加上撫養長大所需的金錢，究竟多少錢才夠用呢？一名女網友發文，稱她近期懷孕了，和老公的月薪加起來約10萬，存款也有63萬，但公婆卻直言「不夠」，對此，她詢問網友：「多少錢才能生小孩呢？」。

情人節餐訂「不可能時間」人還消失！她懷疑男友出軌 網點頭：故意的

情人節是屬於戀人的日子，不少情侶都會選擇在當天一起吃飯慶祝。一名女網友卻在Dcard上哭訴，男友情人節先是預約了她下班趕不上的餐廳，又是嫌棄她健康狀況不好，最後還直接消失。加上曾經有位女生和男友頻繁聯絡，失望的她忍不住懷疑對方是不是早已出軌，猶豫要不要分手。

月底都吃泡麵…節儉男友送名牌口紅她壓力大 網讚：傳說中的好男人

情侶送禮物時，應注意自身的收入條件，否則可能造成對方的負擔。一名女網友發完，稱她的男友並不有錢，月底都要吃泡麵度日，未料在她生日時，卻送了她價值4790元的名牌口紅和花束，驚喜之餘，又坦承「有負擔」，對此，不少網友大讚男友的大方，勸她要好好珍惜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。