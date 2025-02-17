薪水多少能生小孩？夫妻月入10萬被公婆喊不夠 網：長輩人間清醒

生小孩的費用，加上撫養長大所需的金錢，究竟多少錢才夠用呢？一名女網友發文，稱她近期懷孕了，和老公的月薪加起來約10萬，存款也有63萬，但公婆卻直言「不夠」，對此，她詢問網友：「多少錢才能生小孩呢？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她最近懷孕，公婆都很反對生下孩子，原因是「薪水太低」。她的薪水只有3萬5左右，老公有6萬到7萬，加起來每個月約10萬，存款共有63萬，她平時也很節省，一個月最多花一萬，老公也答應把錢給她管，但公婆仍覺得不夠，並直言養小孩一個月至少要花5萬。

原PO表示，老公的家庭一直都很富裕，公公繼承家業在大陸當外商，婆婆則是國高中的老師，月薪加起來有30萬，兩人一直強調現在物價很高，強行養小孩恐怕無法給他一個幸福的家，即便如此，原PO也不同意公婆把「富養」的價值觀套在她身上。

此文一出，不少網友認為公婆才是「人間清醒」，「你們太天真，妳老公父母才是實際派的人間清醒，不過你們自己決定自己負責啊」、「人間清醒的長輩，真的很稀少，蠻訝異的」、「事實上他爸媽說的是對的，會反對估計也不想幫你們養孩子，或者金援你們」。

也有網友分享養小孩所需的金錢，並勸告原PO，「生小孩一點都不簡單，從懷孕時的補品、產檢費，到生產方式、月子怎麼做，這都是很燒錢的，甚至有可能直接用掉你們存款的4/5」、「老公存款70（萬），我50（萬），生了一個孩子之後肯定得好好培養，一個月幼稚園25000（註冊+月費平均），補習費10000，教材還有活動一個月平均1萬，一個月5萬是真的」。