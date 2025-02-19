在婆家吃飯要守規矩？夫2理由不准叫外送 人妻哀怨餓肚整天
在婆家或岳家時，可以訂購自己想吃的食物嗎？日本媒體「TRILL NEWS」近日有一則美國「Reddit論壇」上的討論。一位網友分享了自己在婆家期間，因為想訂購外送而與家人發生爭執的經歷，這引起網友們對於在婆家用餐禮儀的廣泛討論。
該網友表示，自己在去年年底期間與伴侶回到婆家，因1月1日享用了豐盛的餐點，之後家人們就選擇以輕食為主。由於她也不想在新年時變胖，就先跟著吃了健康的餐食。但只喝湯肚子實在沒有飽足感，所以想自行購買食材做漢堡。
當時，伴侶提到天氣寒冷且自己身體不適，勸阻她外出。隨後，她提議訂購外送，卻被伴侶以「應該吃家裡現有的食物」和「訂餐會增加垃圾」為由反對。最終，雙方發生爭執，她也沒選擇外送，餓著肚子度過了一天，心中充滿困惑和不滿。
針對此事，其他網友認為，作為成年人，有權選擇自己想吃的食物，並質疑伴侶的態度過於強硬。也有人指出，在訂購食物前，應該先徵求家人的意見，以示尊重和體貼。此外，部分網友強調，作為客人，應該遵守主人家的規則，有時需要克制自己的需求。但也有人認為該網友伴侶的態度十分可怕，不直接說不能訂外送，用讓對方有罪惡感的方式強迫放棄，根本是情緒勒索。
每個人對飲食的喜好和價值觀都不同，如何拿捏分寸實在是個很大的考驗。
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