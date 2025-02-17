結婚5年無法懷孕…37歲媳遭公婆斥責 醫見丈夫揭真相：原因在你

情人節是屬於戀人的日子，不少情侶都會選擇在當天一起吃飯慶祝。一名女網友卻在Dcard上哭訴，男友情人節先是預約了她下班趕不上的餐廳，又是嫌棄她健康狀況不好，最後還直接消失。加上曾經有位女生和男友頻繁聯絡，失望的她忍不住懷疑對方是不是早已出軌，猶豫要不要分手。

2025-02-17 12:32