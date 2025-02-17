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結婚5年無法懷孕…37歲媳遭公婆斥責 醫見丈夫揭真相：原因在你
夫妻備孕頻頻卡關，背後可能存在著意想不到的因素。外科醫師陳榮堅日前分享了一個案例，一對結婚五年的夫妻長期無法懷孕，原本以為問題出在妻子身上，但經過進一步檢查後，真相揭曉，問題竟是因為丈夫太胖了。
陳榮堅在節目《醫師好辣》分享，這對夫妻因為遲遲未生子，遭受公婆指責，尤其認為問題出在37歲的媳婦身上，然而，妻子到婦產科檢查後，醫生確認她的健康狀況一切正常。直到婦產科醫師注意到丈夫的體型後，開始懷疑問題可能與他過重的體重有關。據了解，丈夫身高173公分，體重接近120公斤，已經屬於病態肥胖。
陳榮堅醫師續指，過重的體重會導致睪固酮水平下降，進而影響性慾與性能力。這個案例中，在妻子強烈要求下，丈夫才接受了不孕症檢查，並證實精子數量與活動力異常。此後，他才開始接受減重治療。
不過這名人夫減重效果不如預期，過了三個月後，體重竟又增加10公斤，嚴重影響到性生活，他才願意動減肥手術。陳榮堅表示，手術完半年後，人夫體重降到70多公斤，性慾、衝動與性能力都恢復，最終妻子也順利懷孕。
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