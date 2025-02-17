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擴大試管嬰兒補助最高10萬元 逾2萬對不孕夫妻圓夢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
政府鼓勵民眾生育，「擴大試管嬰兒補助方案」上路迄今，已協助超過2萬1514對夫妻，共迎來2萬4653名新生兒。本報資料照片
政府鼓勵民眾生育，「擴大試管嬰兒補助方案」上路迄今，已協助超過2萬1514對夫妻，共迎來2萬4653名新生兒。本報資料照片

衛福部自110年7月1日起，施行「擴大試管嬰兒補助方案」，一般不孕症夫妻首次申請試管嬰兒補助最高10萬元，這項政策降低民眾進行人工生殖療程的費用壓力。根據國健署資料統計，迄今協助超過2萬1514對夫妻，共迎來2萬4653名新生兒。

國人生育率逐年降低，內政部最新數據顯示，113年龍年寶寶為13萬4856人，新生兒出生數逐年往下滑，每位女性平均僅生育0.9個孩子。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，政府擴大不孕症補助，提供「想生但有困難的人」不孕相關補助，大幅降低試管嬰兒費用。

試管嬰兒人工生殖補助計畫成效日益顯現，113年超過8164對夫妻成功生下9034名試管寶寶，高於112年8536名、111年7083名。蔡維誼指出，截至113年底，超過2000對不孕夫妻接受補助成功產下第1名試管嬰兒，並再次申請第2胎補助，其中657對夫妻已順利迎來第2胎試管嬰兒。

為降低多胎妊娠風險，「擴大試管嬰兒補助方案」設定妻子年齡未滿36歲植入胚胎上限為1顆，妻子年齡36至44歲植入上限2顆的補助條件。補助方案上路以來，單胞胎比率為88.6%，足月生產比率為75.8%、新生兒出生體重大於或等於2500公克為77.1%，足月生產及正常新生兒體重顯著提升。

蔡維誼指出，所有接受補助夫妻中，妻子年齡中位數38歲，而申請第2胎或第3胎補助夫妻中，妻子年齡中位數為36歲，顯示不孕夫妻若能盡早發現試管嬰兒療程需要，並及早開始進入療程，就愈有機會善用這項補助，迎接二寶和三寶。

國人晚婚遲育現象日趨普遍，蔡維誼呼籲，25至35歲是黃金生育期、生育風險最低，應及早規畫人生大事並善用補助資源。符合資格即可申請，一般民眾首次申請最高補助10萬元，再次申請最高補助6萬元；妻年齡未滿40歲每胎最多可獲補助6次，年齡在40歲至44歲間，則每胎最多補助3次。

如夫妻有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，請儘早就醫；經醫師判斷有進行試管嬰兒療程之需要，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全國103家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

試管嬰兒

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