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情人節餐訂「不可能時間」人還消失！她懷疑男友出軌 網點頭：故意的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友哭訴，男友情人節態度差勁還消失。 示意圖／ingimage
一名女網友哭訴，男友情人節態度差勁還消失。 示意圖／ingimage

情人節是屬於戀人的日子，不少情侶都會選擇在當天一起吃飯慶祝。一名女網友卻在Dcard上哭訴，男友情人節先是預約了她下班趕不上的餐廳，又是嫌棄她健康狀況不好，最後還直接消失。加上曾經有位女生和男友頻繁聯絡，失望的她忍不住懷疑對方是不是早已出軌，猶豫要不要分手

原PO透露目前已經和男友交往約一年四個月，情人節前一天男友突然傳餐廳給她，問餐廳訂5點半可不可以？她表示當下聽到很錯愕也很不開心，明明清楚她上下班時間，卻挑一個不可能的，原PO提出後還一派輕鬆的要她請假。她忍不住罵道，最近因為生病一直跑大醫院，這兩週已經請好幾天假，公司也積了很多事情，沒想到男友毫不在意。

「為什麼故意挑一個別人不行的時間，解決方式是直接取消？而不是改其他天雙方都可以的時間？」更讓她傻眼的是，男友最後還惱羞成怒打電話罵她三字經，她傷心表示當下情緒不好還誘發心悸。雖然對男友很不滿，情人節當天她還是一下班就飆車到餐廳，然而卻不見男友人影。她補充，上個月發現對方和一個女生聯繫，不僅對話詭異，男友也不願透露對方資訊，種種跡象讓她忍不住發問：「這狀況是早就已經出軌，還是我想太多呢？」

貼文曝光後網友紛紛搖頭，「90%出軌了，就算沒出軌也正在出軌的道路上」、「他看起來早就劈腿那女生了，情人節消失不陪妳，就是去陪那個女生了」、「故意找妳麻煩的，因為他自己不敢說分手，不敢當壞人」、「不管有沒有出軌，光看態度這麼爛就可以直接分了」、「看起來去年就不愛了，早點分手吧」。

兩性關係 出軌 分手 情人節

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