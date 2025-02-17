月底都吃泡麵…節儉男友送名牌口紅她壓力大 網讚：傳說中的好男人

情侶送禮物時，應注意自身的收入條件，否則可能造成對方的負擔。一名女網友發文，稱她的男友並不有錢，月底都要吃泡麵度日，未料在她生日時，卻送了她價值4790元的名牌口紅和花束，驚喜之餘，又坦承「有負擔」。對此，不少網友大讚男友的大方，勸她要好好珍惜。

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友交往500天了，男友在她爸爸公司上班，從事運輸司機的工作，需要跑夜車她都會陪跑。雙方都不富裕，買1千元東西她都要再三考慮，男友月底甚至要吃泡麵過活，每次跟爸媽買東西，都會幫男友買一份，當然男友事後也會偷偷塞錢給她。

原PO表示，這次她生日時，男友買了名牌氣墊粉餅跟口紅給她，價值共4790元，花束更要3千多。她本身並不喜歡買名牌，使用的彩妝和包包都很廉價，但收到禮物當下還是讓她又驚又喜，同時更多的是「負擔」，因為男友生日時她並沒送太值錢的東西，最多也是幾百元的褲子、衣服而已。

原PO表示，即使心裡有負擔，也很感謝男友的心意，原本以為他是直男，沒想到這些禮物是他花了2個多小時，跑了許多地方才選到的。她不僅深受感動，同時內心也很複雜，於是詢問網友要如何「回禮」，以及是否要使用如此貴重的禮物。

此文一出，不少網友誇讚男友的行為，勸她要珍惜，「覺得妳找到了一個寶貝了呢，這是傳說中的那種如他只有100元，他會選擇把100元都花在妳身上的男生，真的要好好的珍惜喔」、「好男人可遇不可求，願你們相知相惜」、「互相珍惜，愛情真的好美」。

也有網友勸原PO放心使用禮物，不要辜負男友心意，「用啊用啊，看到妳在用他應該會很開心，妳可以下次約會的時候，用他送的禮物化個漂亮的妝，他看到用得開心自己應該也會跟著開心」、「他會送妳這些代表他覺得妳值得這些禮物的份量，是即使有一陣子自己必須節儉一些也沒關係，妳開心他就開心，所以放心用吧」。