快訊

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

月底都吃泡麵…節儉男友送名牌口紅她壓力大 網讚：傳說中的好男人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的男友並不有錢，卻送了她價值4790元的名牌口紅和花束。圖／ingimage
一名女網友的男友並不有錢，卻送了她價值4790元的名牌口紅和花束。圖／ingimage

情侶送禮物時，應注意自身的收入條件，否則可能造成對方的負擔。一名女網友發文，稱她的男友並不有錢，月底都要吃泡麵度日，未料在她生日時，卻送了她價值4790元的名牌口紅和花束，驚喜之餘，又坦承「有負擔」。對此，不少網友大讚男友的大方，勸她要好好珍惜。

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友交往500天了，男友在她爸爸公司上班，從事運輸司機的工作，需要跑夜車她都會陪跑。雙方都不富裕，買1千元東西她都要再三考慮，男友月底甚至要吃泡麵過活，每次跟爸媽買東西，都會幫男友買一份，當然男友事後也會偷偷塞錢給她。

原PO表示，這次她生日時，男友買了名牌氣墊粉餅跟口紅給她，價值共4790元，花束更要3千多。她本身並不喜歡買名牌，使用的彩妝和包包都很廉價，但收到禮物當下還是讓她又驚又喜，同時更多的是「負擔」，因為男友生日時她並沒送太值錢的東西，最多也是幾百元的褲子、衣服而已。

原PO表示，即使心裡有負擔，也很感謝男友的心意，原本以為他是直男，沒想到這些禮物是他花了2個多小時，跑了許多地方才選到的。她不僅深受感動，同時內心也很複雜，於是詢問網友要如何「回禮」，以及是否要使用如此貴重的禮物。

此文一出，不少網友誇讚男友的行為，勸她要珍惜，「覺得妳找到了一個寶貝了呢，這是傳說中的那種如他只有100元，他會選擇把100元都花在妳身上的男生，真的要好好的珍惜喔」、「好男人可遇不可求，願你們相知相惜」、「互相珍惜，愛情真的好美」。

也有網友勸原PO放心使用禮物，不要辜負男友心意，「用啊用啊，看到妳在用他應該會很開心，妳可以下次約會的時候，用他送的禮物化個漂亮的妝，他看到用得開心自己應該也會跟著開心」、「他會送妳這些代表他覺得妳值得這些禮物的份量，是即使有一陣子自己必須節儉一些也沒關係，妳開心他就開心，所以放心用吧」。

兩性關係 男友

延伸閱讀

交往5年從沒出國過...她怨男友更重視「3C」 網：可製造誘因

情人節快樂！蛇年戀愛運排行榜…天秤要婚了、這星座恐遇「愛情騙子」

掏7000元訂情人節玫瑰花束 他收到「全金沙」怒了：差點被搞分手

直男不過節？她花萬元送男友禮物被嫌浪費 網揭關鍵：買錯了

相關新聞

氣到想離婚！出車禍老公安慰外人卻翻老婆白眼 直男幫辯解：在狀況外

如果另一半是對外溫柔、對自家人卻毫無耐心的人，那日子一定會過得很辛苦。近日有網友在Dcard分享了自己在國道上出車禍的經歷，並表示老公的處理方式讓她完全無法接受。

情人節餐訂「不可能時間」人還消失！她懷疑男友出軌 網點頭：故意的

情人節是屬於戀人的日子，不少情侶都會選擇在當天一起吃飯慶祝。一名女網友卻在Dcard上哭訴，男友情人節先是預約了她下班趕不上的餐廳，又是嫌棄她健康狀況不好，最後還直接消失。加上曾經有位女生和男友頻繁聯絡，失望的她忍不住懷疑對方是不是早已出軌，猶豫要不要分手。

月底都吃泡麵…節儉男友送名牌口紅她壓力大 網讚：傳說中的好男人

情侶送禮物時，應注意自身的收入條件，否則可能造成對方的負擔。一名女網友發完，稱她的男友並不有錢，月底都要吃泡麵度日，未料在她生日時，卻送了她價值4790元的名牌口紅和花束，驚喜之餘，又坦承「有負擔」，對此，不少網友大讚男友的大方，勸她要好好珍惜。

【記憶藏寶圖】曾稔育／餘煙

學長說要離開台北時，我不清楚，我們多久後才會再見一面。也許一個月，也許一年。這些關乎時間的謎團混著油煙，一同漂浮在他狹窄...

【浮生人物誌68】王正方／南寧大哥、瘋子法蘭克

南兄很照顧我們這些初出茅廬的台大學弟，與我同一年在IBM上班的同班同學共四人，經常去南寧大哥家中混飯……

【思念之情】林玲仰／阿K，我們想你了

幾乎年年舉辦同學會而相聚半世紀的老公大學同學，最近三年過世了兩位，大家的低落可想而知。原以為同學會就此畫下句點，沒想到在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。