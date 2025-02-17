氣到想離婚！出車禍老公安慰外人卻翻老婆白眼 直男幫辯解：在狀況外

如果另一半是對外溫柔、對自家人卻毫無耐心的人，那日子一定會過得很辛苦。近日有網友在Dcard分享了自己在國道上出車禍的經歷，並表示老公的處理方式讓她完全無法接受。

原PO表示當時老公開車載著一家人從台北南下前往中部，由於塞車嚴重，他們的車速大概只有30，走走停停。突然，他們遭到後車追撞，原PO表示自己「狠狠撞到了座椅的頭枕」，感到暈眩不已。下車後，原PO發現車子的後車廂已經被完全撞凹。

連絡國道警察後，警察請他們下交流道做筆錄，老公便開到休息區等待。在等待的過程中，後車的女駕駛有來關心原PO一家的狀況，老公回答「都很好，都很好」，但原PO在當下頭痛欲裂，頭暈、想吐，全身發抖，三歲的兒子也在後座哭鬧不止，她忍不住對老公說「怎麼會沒事？」

但老公沒有理會，反而翻了一個白眼，又轉過去親切地安慰後車駕駛一家。做完筆錄後，先生也沒有理會原PO想去醫院的請求，等到快到家時他才淡淡地問了一句「啊，還好嗎？」，這讓她十分心寒。原PO在安頓好兒子後前往醫院檢查，被診斷出了腦震盪。

原PO表示，事發當下她的第一反應是關心老公，還提醒他注意車流，不要站在斷腿區。老公的這個白眼，對她來說比任何爭吵都可怕，讓她結婚五年來第一次萌生離婚的念頭。

許多網友痛斥原PO老公的自私，「這種對別人溫柔，要自己人忍耐，無法同理的自私鬼，永遠不會改喔」、「這種老公比沒有還糟糕，對別人比對家人親切，跟他當家人超級倒霉」、「他這種對別人溫柔，但是對內人冷漠的態度，以後你談離婚，他可能會在外面說都是你的問題」。

但也有網友認為老公可能真的在狀況外，「直男男友說，當下很難判斷你的狀況。如果你當下還能正常跟他說話，再加上你也說你有提醒他注意車流不要站在斷腿區，他可能真的沒發現你不舒服」、「你有站在你先生的角度想過嗎？車禍已經很煩了而且時速30又走走停停，他自己沒事，看你也好好的又沒說不舒服，當然覺得沒什麼事情，剩下要報警處理車禍賠償已經很煩了，還要聽你在那邊抱怨，只翻你白眼已經很好了」。