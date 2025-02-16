體諒兒子包3千6「有家庭要養」 母怨女兒包1萬2太少⋯夫替妻抱不平

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聯合新聞網／ 綜合報導
過年期間許多人有包紅包的習慣。紅包示意圖。 圖／ingimage
過年期間許多人有包紅包的習慣。紅包示意圖。 圖／ingimage

一名男子近日在網上分享家庭過年紅包的糾紛，意外揭露岳母的「重男輕女」觀念，讓他深感無奈。該男子表示，自己與妻子各自負責包給原生家庭的紅包，從不過問彼此的金額，然而今年過年期間，他察覺岳母心情不佳，經過詢問才得知，岳母對於女兒今年包給她的紅包金額感到不滿。

原PO爆料公社發文表示，岳母抱怨女兒今年「只」包了12,000元，比往年少，因此覺得難以接受。然而，讓他驚訝的是，岳母在談話中強調，妻子的哥哥今年僅包3,600元，她卻認為「兒子有小孩要養，很辛苦」，因此完全不介意。相較之下，對於女兒減少紅包金額，岳母卻感到不滿，讓男子不禁質疑，是否因為自己與妻子也是有孩子要養，卻未獲得同等理解，才讓岳母的態度顯得有所偏頗。

該事件引發熱議，許多網友認為這反映了傳統家庭「重男輕女」的觀念依舊根深蒂固，不少人分享自身類似的經驗，認為家中長輩往往對兒子較為寬容，而對女兒則有較高期待，甚至認為女兒應該負擔較多的孝養責任。

其他人紛紛留言，「跟她說將來庫錢燒5億給她，讓她當地下雷洛」、「明年開始3600元」、「因為你老婆不是被愛的那個，就算她包再多，也不會得到認同跟滿意」、「最討厭這種雙標的長輩」、「不知足的老人跟不懂感恩的子女一樣可怕」、「12000還會被抽6000包給她哥」。

台灣社會雖然已逐漸朝性別平等發展，但某些傳統家庭仍存有「重男輕女」的觀念，這種價值觀認為兒子是家族的延續者，而女兒最終會嫁入他人家，因此對於家庭財務貢獻，往往期待女兒承擔更多責任。同時，長輩可能對兒子較為寬容，即使給予父母的孝養金較少，也較容易被接受，而女兒則可能被要求提供較多支持。

價值觀 岳母 爆料公社 紅包 重男輕女

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