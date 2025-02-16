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公公贊助100萬買房 小姑一句話人妻怕了！全網力勸：不要拿

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻打算買房，考慮接受公公100萬元的贊助。圖／ingimage
一名人妻打算買房，考慮接受公公100萬元的贊助。圖／ingimage

遇到公婆贊助買房基金該拿嗎？一對夫妻近日打算買房，公公決議贊助100萬元，然而小姑卻暗示，「該房是大家要一起住的」，讓人妻很是憂慮。對此，一票網友都勸她不要接受贊助，否則拿人手短，真的接受了以後恐後患無窮。

一名人妻在臉書社團爆料公社發文表示，她跟丈夫結婚時沒有舉辦儀式，當時公婆本來就留有一筆費用給丈夫「娶老婆用」，近日夫妻倆打算買房，公公決定贊助兩人100萬，丈夫也覺得「不拿白不拿」。

然而讓人妻更驚訝的是，丈夫的妹妹近日提醒他們，若公公真的前往銀行匯款，需特別向銀行表明資金用途，以免被誤認為涉及洗錢行為。小姑說「要跟銀行說是贊助兒子買房用的，畢竟是大家住一起的房子」，對此人妻感到相當不安。

原PO透露，夫妻倆所看中的房子僅有三個房間，若公婆與小姑一家也一同入住，將可能造成空間擁擠的問題，甚至影響生活品質。她坦言，聽到這番話後，內心充滿憂慮，不知該如何應對。

其他網友紛紛留言，「100萬而已，不要拿，拿了以後一輩子拿來說嘴情勒」、「才100萬，拿了以後要全家人包吃包住，還會三不五時宣傳他幫兒子媳婦買房，傻子才拿」、「重點是：大家住一起的房子」、「小姑這句話很明顯意思是：拿了100萬之後，未來就要搬過來住，還要負責所有照顧和養老」、「勸妳不要拿，住進來就麻煩了」、「拿人手短，記著這句話」。

但也有人緩頰，「會不會是公公完全沒這個意思，是小姑自己腦補『因為不想爸爸白白給你們錢』呢？而且就算沒拿，以小姑這種想法，以後還是會想辦法住進來的」。

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