才剛答應頂大工程師追求！對方得知「月薪數字」轉冷分手：我們不適合

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期被一名頂大工程師告白，剛與對方進入一段新戀情，但對方得知她月薪4萬元、年終獎金1.5個月後，便以兩人不合適提出分手，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期被一名頂大工程師告白，剛與對方進入一段新戀情，但對方得知她月薪4萬元、年終獎金1.5個月後，便以兩人不合適提出分手，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage

你會在意另一半月薪嗎？一名女網友分享，近期被一名頂大工程師告白，剛與對方進入一段新戀情，但對方得知她月薪4萬元、年終獎金1.5個月後，便以兩人不合適提出分手，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「請問大家會很介意女朋友或老婆的薪水嗎？」為題，指出近期因朋友介紹，認識一名頂大工程師，相處後覺得一切都很合拍，便接受對方的告白，沒想到男友得知她月薪4萬元、年終獎金1.5個月後，態度竟然變冷漠，還以兩人不適合的藉口提出分手。

這名女網友進一步說明，自己存款約100萬，也很努力在理財、投資ETF，家裡也有房子收租，但對方並不知情，懷疑他可能因雙方學歷、薪水差異，認為未來生活開銷沒辦法一起負擔而有壓力，讓她直呼「感覺自己不夠好？請問大家會很介意女朋友或老婆的薪水嗎？」。

貼文一出後，多數網友都安慰原PO，紛紛表示「妳持續工作，也經濟獨立，沒有必要因為一位萍水相逢、沒有緣分的人檢討自己」、「我老公律師，結婚前也有問過我薪水，我誠實的說只有33K、沒年終只有紅包，他直接幫我加薪7萬」、「想開點，有4萬很好了，一堆沒有4萬的，例如我」、「沒差吧，家裡收租也太勝利」、「千萬不要跟他說妳們家收房租，怕妳講了心軟復合，軟爛男滾啦」、「也不是妳夠不夠好，只是沒遇到好人而已，如果他那麼在意妳的薪水，代表他在意的是物質而不是生活，分了也好，在意物質的人其實不會快樂，妳們也不會快樂的在一起，即使結婚的話」。

分手 另一半 月薪 理財

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