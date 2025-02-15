網友熱議情人節送禮清單公開！「這些」禮物是浪漫驚喜還是地雷？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情人節禮物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大情人節禮物。

每到情人節前夕，許多人總會陷入如何挑選禮物給心儀對象或另一半的難題，苦惱著該怎麼在表達自己心意的同時，也讓對方能沒有負擔地開心收下。不過，對禮物的喜好因人而異，本次我們便彙整了網路討論度最高的10大情人節送禮清單，不妨從裡面找找看靈感吧！

「花卉」是儀式感最佳體現？「蛋糕」、「飾品」共同手作更具意義

▲ 網友熱議TOP10情人節禮物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網路上關於「情人節禮物」的討論，發現不少網友都曾表達希望能在情人節時收到「花卉」，認為「送花」是既浪漫又儀式感滿滿的舉動。在情人節前夕，也常見民眾發文請益如何挑選花束，吸引留言如「編織花束也不錯！永久保存」、「送手鍊搭配鮮花」，或推薦創意十足的「樂高積木花束」，指出其「不會凋謝」可以長期收藏，既新穎又特別。

然而，也有網友對花卉持保留態度，表示「花我還好，因為平常用不到」、「永生花其實不錯，但我會覺得佔位置」，提醒送花前除了要「先確定她不會花粉過敏」，更要考量收禮對象的個性是否偏好實用型禮物，避免一番美意卻造成對方困擾。

巧克力、蛋糕等「甜食糕餅」也是情人節常見的送禮選項，且市面上口味豐富、品牌多樣，可供每個人依各自的偏好選擇。

不過除了直接買現成商品贈送，有網友點出「一起去手作蛋糕也不錯」，認為攜手完成的成品更具獨特意義；也有網友分享自己送巧克力給男友時，考量到「只送巧克力沒什麼特別，他也買的到、買的起」，因此「把整盒的巧克力、每一片的背面貼一個小愛心，寫上我喜歡他的地方或原因」，讓平凡的禮物也能傳遞深情厚意。

此外，「飾品配件」也是討論度相當高的送禮品項。有網友直呼項鍊、手環等飾品是「最安全又有質感」的不二選擇，不僅「戴著悅己悅人」，更能為日常生活增添儀式感；也有人推薦「一起來手作彼此的對戒」、「情人節送愛心項鍊感覺蠻有紀念價值的」，指出親手製作或具有特殊象徵意義的禮物飾品更值得留念。

還有不少網友提到「薰香香氛」類的產品，表示「香氛是不嫌少的」、「聞到香香的味道心情就特別好」，認為若對方喜歡香氣，「收到禮物應該會很開心」。不過也有網友提醒「香水很看人，不推」，建議送禮前先了解對方喜好、親自試香，或直接帶對方去現場挑選，以免踩雷。

每個人對禮物的偏好不同，有些人更在意日常實用性，有些人則更重視紀念價值；因此在情人節送禮前，不妨先一步了解對方的喜好，並根據對方的需求精心挑選，相信一定能讓對方感受到你的用心，而這份心意也遠比禮物本身更珍貴。祝福各位都能與心愛的另一半共度溫馨甜蜜的情人節，留下專屬彼此的美好回憶！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「情人節禮物」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/16~2025/01/16，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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