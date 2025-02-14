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公婆搶付頭期款幫買房！她怨通勤1小時 遭丈夫嫌「無理取鬧」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和老公剛結婚，公婆就擅自幫忙買了一間房。示意圖／ingimage
一名女網友和老公剛結婚，公婆就擅自幫忙買了一間房。示意圖／ingimage

結婚後很多夫妻會討論「買房」的問題。一名女網友發文，稱她和老公剛結婚，公婆就擅自在自家附近幫忙買了一間房，已經付過頭款了，但對他們夫妻來說工作通勤十分不便，老公卻能夠接受，不禁質疑：「覺得公婆只是想把小孩綁在身邊」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟老公剛結婚，婚前就在討論「買房」的問題，希望買在雙方工作通勤都方便的地方。然而前幾天老公表示公婆已經幫他們買好房了，地點就在他們家的隔壁巷口，且頭期款已經付清了，老公也接受了他們的好意。

原PO表示，新房距離公司非常遠，她搭大眾運輸需要一小時，老公開車上班也要45分鐘，質疑公婆買房只考慮離他們近，絲毫沒考慮通勤問題，況且她跟老公年收入200多萬，並不是買不起房。但老公卻表示「習慣」就好，並批評原PO無理取鬧，也讓原PO懷疑公婆只是想把小孩「綁」在身邊。

此文一出，不少網友批評老公「媽寶」，「妳老公，好雷，今天換作是妳娘家爸媽這樣做，他也會有意見的」、「妳年收200，有必要為了頭期300委屈自己嗎？拜託快逃，否則以後有得妳受的，控制狂公婆加媽寶老公」、「爸寶加媽寶，趁現在還沒小孩趕快放生，等以後買房你就會發現問題越來越多」、「住隔壁真的跟同住沒有什麼差別，這種控制欲強的人通常都很沒邊界感，老公這種就是媽寶」。

也有網友分享自己或親友的經驗，告誡原PO，「我朋友的準婆婆也是出這種招，結果我朋友把她自己的婚前房子賣了，跟先生一起合買在他們工作的縣市，妳先生就是妥妥的既得利益者又沒同理心才會講這種話想讓妳妥協」、「我婆婆當年也用這一招，想要我們辭職搬回去老家，結果我老公不願意，好加在沒聽婆婆的」。

公婆 夫妻關係 媽寶 結婚 買房 頭期款

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