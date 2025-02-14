直男不過節？她花萬元送男友禮物被嫌浪費 網揭關鍵：買錯了

情人節或生日時，該送另一半什麼禮物呢？一名女網友發文，稱她交往三個月的男友是「直男」，生日時他送了男友耳機和手機殼，原本想給男友驚喜，卻被他說送禮是「浪費錢、非常不值得」。對此，有網友分析是她「買錯」禮物了。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟男友交往三個月，雙方生日只差兩天，男友的個性很「直男」，交的女友也都沒超過半年就分手了。在男友生日當天，原PO買了蛋糕，並花了1萬準備了「耳機」和「手機殼」當作禮物，以為男友會很開心，卻被他說買禮物「浪費錢」，並勸原PO拿去「退貨」。

原PO表示，男友的反應讓她很「無語」，隨後輪到她生日時，男友沒有送給她任何禮物，她並不是想要驚喜，而是想看到男友是「用心的」。但交往至今，雙方都沒過任何節日，不禁詢問網友：「直男都這樣嗎？」

此文一出，有網友提到原PO送錯禮物了，「妳送的都是女生喜歡的禮物，用自己當出發點在送，耳機還好，但男生大多不愛蛋糕、甜食，對手機殼也無感，如果真要送，應該送他需要的東西，不過他也不會假裝感謝一下，很不會做人」、「自己也說花了1萬，可能對他來說那些東西不是必需品，所以覺得浪費，看起來你們價值觀不同」、「別把妳想要得到的，投射在別人身上，以為別人想要的跟妳一樣，這只是妳的一廂情願」。

也有網友建議可先跟男友「溝通」，讓他主動提要求，「直男是真的不需要給他們太多，或者實用為主。至於妳生日妳可以自己提要求，直男好處是很多事情都可以直接說出來」、「我覺得這需要溝通吧，他的口氣太偏激，讓人覺得自己的好意跟期待落空，但樓主也是過於自我感動跟期待對方的回饋，溝通一下就好了」。