快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

聽新聞
0:00 / 0:00

掏7000元訂情人節玫瑰花束 他收到「全金沙」怒了：差點被搞分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾打算買玫瑰金莎花束送另一半，卻收到「全金莎」花束。示意圖／ingimage
一位民眾打算買玫瑰金莎花束送另一半，卻收到「全金莎」花束。示意圖／ingimage

情人節許多人會買花束送給心愛的另一半。一名女網友發文，稱她朋友想花3千5買玫瑰金莎花束，店員開價7千元，付款後收到的卻是「全金莎」花束，店家說法更讓朋友無法接受，怒批：「情人節差點被店家搞到分手」。

一名女網友在Dcard發文，表示她朋友打算買3千5百元的「玫瑰金莎花束」當作禮物送給情人，詢價時店家直接開價到7千元，朋友還是匯款，但收到的卻是「全金莎」花束，花束裡一朵玫瑰都沒有。

原PO表示，朋友打電話找店家理論，並分享與店家的對話紀錄，店家表示如果商品沒有，會對商品進行「調整」，在網路上都有說明，並表示網路上的都是「起跳價格」，玫瑰加金莎花束都要賣到1萬2到2萬元，且認為網路上都已告知，不必向顧客進一步說明。朋友無法接受店家說法，認為全金莎和玫瑰金莎價格不同，「花束」也不等同「金莎」，加上根本沒有事先告知商品調整細節，完全沒尊重消費者權益。

此文一出，不少網友也怒轟店家，「花7000買到這麼多金莎是誰都會很生氣，根本是詐騙，對方還這麼理直氣壯」、「店家完全就是在硬拗，網路上下單的品名很明顯是『99朵玫瑰加金莎花束』售價『3500』，下單後私訊提醒，原地起價與網路下單時不同就算了，連送來的內容物都顯然不一樣，還拗說網路有寫，寫在哪」、「價格也差太多，根本詐騙，換花材然後一朵花都沒有，怎麼看都一定要申訴」。

也有網友表示收到「金莎」的困擾，「真的超扯，身為常收到花束的人，真的很討厭收到金莎，我最喜歡的是永生花再來真花，因為金莎要一顆一顆拆下來非常麻煩，然後還要消滅它，我7月收到的拆下來一整盒現在還在冰箱裡」。

巧克力 情人節

延伸閱讀

物價上漲…日本情人節 改挑超市巧克力

情人節快樂！見色忘友四生肖？蛇義氣是什麼、「這生肖」一戀愛就消失

情人節快樂！蛇年戀愛運排行榜…天秤要婚了、這星座恐遇「愛情騙子」

今天情人節怎麼過？台北燈節5大浪漫、告白秘境大公開

相關新聞

掏7000元訂情人節玫瑰花束 他收到「全金沙」怒了：差點被搞分手

情人節許多人會買花束送給心愛的另一半。一名女網友發文，稱她朋友想花3千5買玫瑰金莎花束，店員卻開價7千元，付款後，卻收到「全金莎」花束，店家說法更讓朋友無法接受，直言：「情人節差點被店家搞到分手」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

孕的二三事／子菁｜孕器 孕氣

「看到心跳了，恭喜。」醫生用游標指著螢幕上閃爍的位置，護理師面帶微笑地把我扶了起來。感謝老天爺，終於讓我等到了，但這份運氣只維持了一周。隔周，我帶著一絲信心躺上檢診台，醫生卻皺著眉不發一語。我深吸一口氣，把腦袋和心情做了全面性的更換。「心跳不見了。」醫生搖頭不解，氣氛就像聽到有人死掉一樣。護理師把我扶起來，她連呼吸都很小心。我不擅於實事求是，想要知道流產的原因，就像小狗追著自己的尾巴一樣。 【精彩語錄】 另一半小心翼翼搭話，我倚著車窗只想讓霓虹燈麻痺心情，腦袋忙著尋找蛛絲馬跡，是不是上周二在回家的路上為了趕綠燈小跑步，還是周三晚上因為工作壓力而失眠……

【慢慢讀，詩】鍾喬／旅行──寫給菲林

這裡燃燒著一個生命，骨灰灑向海洋。他叫王介安。人們喊他：王菲林……

【副刊學：AI時代的文學插畫家】林禹瑄／涵洞盡頭色彩永遠閃亮：專訪可樂王

正是自己的「邏輯失控」，讓可樂王認為AI不可能取代人的創意。「藝術家有人文精神和哲學思考，AI不太可能。」……

【回望歲月】何玟芬／重溫採果樂

十一月下旬，黃澄澄的柳丁乍現市場，立刻成為消費者的新寵，除了富含維生素Ｃ和膳食纖維，我也鍾情它酸酸甜甜的好滋味，所以當妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。