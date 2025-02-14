掏7000元訂情人節玫瑰花束 他收到「全金沙」怒了：差點被搞分手

情人節許多人會買花束送給心愛的另一半。一名女網友發文，稱她朋友想花3千5買玫瑰金莎花束，店員開價7千元，付款後收到的卻是「全金莎」花束，店家說法更讓朋友無法接受，怒批：「情人節差點被店家搞到分手」。

一名女網友在Dcard發文，表示她朋友打算買3千5百元的「玫瑰金莎花束」當作禮物送給情人，詢價時店家直接開價到7千元，朋友還是匯款，但收到的卻是「全金莎」花束，花束裡一朵玫瑰都沒有。

原PO表示，朋友打電話找店家理論，並分享與店家的對話紀錄，店家表示如果商品沒有，會對商品進行「調整」，在網路上都有說明，並表示網路上的都是「起跳價格」，玫瑰加金莎花束都要賣到1萬2到2萬元，且認為網路上都已告知，不必向顧客進一步說明。朋友無法接受店家說法，認為全金莎和玫瑰金莎價格不同，「花束」也不等同「金莎」，加上根本沒有事先告知商品調整細節，完全沒尊重消費者權益。

此文一出，不少網友也怒轟店家，「花7000買到這麼多金莎是誰都會很生氣，根本是詐騙，對方還這麼理直氣壯」、「店家完全就是在硬拗，網路上下單的品名很明顯是『99朵玫瑰加金莎花束』售價『3500』，下單後私訊提醒，原地起價與網路下單時不同就算了，連送來的內容物都顯然不一樣，還拗說網路有寫，寫在哪」、「價格也差太多，根本詐騙，換花材然後一朵花都沒有，怎麼看都一定要申訴」。

也有網友表示收到「金莎」的困擾，「真的超扯，身為常收到花束的人，真的很討厭收到金莎，我最喜歡的是永生花再來真花，因為金莎要一顆一顆拆下來非常麻煩，然後還要消滅它，我7月收到的拆下來一整盒現在還在冰箱裡」。