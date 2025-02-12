情人節當天想要好棒棒？肥胖、三高恐致勃起障礙 醫4招預防

本周五就是西洋情人節，部分情侶準備度過美好的夜晚，但台灣肥胖比例高，恐會影響「性行為」滿意度。特別是30歲以上男性，腹部肥胖與三高比例上升，不只會影響人體分泌賀爾蒙，也會影響勃起功能。醫師建議，可從調整飲食、適度運動、維持睡眠時數等方式，改善健康問題，不讓親密關係大打折扣。

衛福部國健署研究，台灣男性30歲後，腹部肥胖與三高比例上升，在40歲後有更明顯的相關症狀，尤其是腹部肥胖的情況。新陳代謝科醫師林素菁表示，腹部脂肪會累積壞膽固醇（LDL）、增加血管硬化、堵塞的風險，影響血液循環，「勃起是局部血管充血的結果，當血管彈性下降，性功能會受到影響。」

林素菁指出，睪固酮是男性維持性慾、肌肉量與活力的關鍵，但體重過重會影響睪固酮水平，「當體內脂肪過多，會影響男性荷爾蒙平衡，讓睪固酮轉變為較多的雌激素，導致性慾降低、活力不足，甚至影響情緒與自信。」

「許多男性都是在發現性功能下降後，才驚覺三高已經悄悄影響健康。」林素菁表示，如果長期忽視高血脂與動脈硬化，可能導致勃起功能障礙（ED），再者，高血壓會造成血管收縮，使血流難以維持穩定，影響勃起的持續時間，而若因為高血糖導致糖尿病，則會影響神經傳導力，讓刺激與反應減弱，進一步降低性功能。

林素菁建議，男性想在情人節當天與另一半維持長久的親密關係，可從調整飲食、適度運動、維持睡眠時數做起，此外也能定期健檢，及時掌握健康變化。

一、調整飲食，減少累積內臟脂肪

減少高油脂、高糖份飲食，增加優質蛋白質與膳食纖維，如魚類、豆類（如黃豆、黑豆、毛豆等）與綠色蔬菜（如空心菜、芹菜、菠菜等），有助於降低體內的壞膽固醇並穩定血糖。

二、運動提升睪固酮，改善血液循環

適量重量訓練（如深蹲、硬舉）可促進體內分泌睪固酮，及有氧運動（如慢跑、快走）能幫助改善血管彈性，降低高血壓風險。

三、睡眠與管理壓力，提高活力

熬夜與高壓環境會影響體內分泌賀爾蒙與血液循環，可每晚至少確保6至8小時睡眠，並透過運動或冥想舒緩壓力。

四、定期健檢，掌握健康變化

定期檢查血壓、血糖、血脂，及早發現異常數值，並透過醫療監測調整生活方式，避免健康問題影響生活品質。