媳婦不小心摔破碗遭罵「父母沒教」 回嗆1句讓婆婆秒閉嘴

婆媳問題總讓人感到為難，日前有位媳婦發文，指自己不小心摔破碗，結果遭婆婆責罵，「妳爸媽沒教好妳嗎？」她氣得回嗆1句，讓婆婆說不出話來。

原PO在Threads發文表示，有次她在廚房做飯，不小心手滑摔破碗，婆婆聽到聲音，馬上進來大罵「妳看看妳，手忙腳亂的，一看就是平常不做，妳爸媽沒教妳這些嗎？」原PO聽到憤怒呼喊老公，並說「你過來，你媽說我沒爸媽教，你讓我看看有爸媽教的人做成什麼樣？」事後她表示，「從此婆婆在我就不做飯了，這是嗆婆婆最爽的瞬間」。

文章曝光後，有網友分享自家的天使婆婆，「我嫁進去的第一天，我跟我婆婆說，『媽，我先跟妳學幾天煮飯，知道家人的口味就換我煮』婆婆說，『傻孩子，千萬不要學煮飯！煮一次、兩次，就要煮一輩子，要煮我煮就好，不想煮我們就出去吃』」；也有網友分享相似經歷，「從小到大，我娘家拜拜燒金紙，我媽媽總是捨不得讓我燒，叫我站遠一點，怕我燙到。長大後結婚，在婆家有燒不完的金紙，還被公婆唸『動作太慢，連燒個金紙都不會，還拿錯金紙，妳爸媽是沒在教嗎？』超好笑的是，我公婆有教過自己的女兒燒金紙嗎？我看連拜什麼、要拿什麼金紙都不會」。

部分網友則安慰，「婆婆講話很傷人耶，誰沒有不小心的時候？」、「我真的很討厭罵人把別人的爸媽搬出來」、「會拿對方家教出來說嘴的，本身家教就是最差的」、「我的話就會摔破他家全部的碗」。