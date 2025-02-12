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情人節約會小心！ 青少年遭性侵有一半是情侶關係

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署提醒，青少年朋友在享受戀愛甜蜜的同時，也要學習尊重彼此的身體自主權，建立健康的親密關係。聯合報系資料照
國健署提醒，青少年朋友在享受戀愛甜蜜的同時，也要學習尊重彼此的身體自主權，建立健康的親密關係。聯合報系資料照

2月14日是西洋情人節，受到節慶氛圍影響，情侶不免俗約會吃飯、出遊。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，有些男女朋友會約定在「重要節日」發生關係，尤其青少年對性充滿好奇，同儕之間常會討論。他呼籲，政府應強化性教育，以及增加專業師資的培訓，教導孩子自我保護。

依據衛福部112年資料顯示，12至18歲青少年有4182位性侵害被害人，其中1300人，占約31.1%為男女朋友；872人占約20.9%為前男女朋友，現任及前任情侶關係逾5成。國健署提醒，千萬別被愛情沖昏了頭，太早發生性行為，對人格健全發展影響深遠。

王瀚陽表示，年輕人喜歡互稱另一半「老公老婆」，但不清楚這是邁入婚姻的關係，輕用了這個稱呼。也容易因叫久了，容易一時衝動，發生婚前性行為。他認為，除了家庭教育，學校也要予以情感教育、性教育課程，不只是消極的預防懷孕，更要學習彼此尊重的健康親密關係

「情人節≠發生親密關係」杏陵醫學基金會家庭生活與性教育中心主任鄭其嘉表示，年輕人觀念開放，再加上商業行銷模式，年輕人可能對節慶要做什麼大事特別憧憬。她提醒，發生性行為會衍生許多問題，務必考量清楚，性行為是一種抉擇，不應只順著欲望。

1.性病：有些疾病連保險套也防不了，尤其是愛滋病、HPV等性病病毒。

2.懷孕：如果意外懷孕，將來恐悲劇重重；少女太早發生性行為或墮胎，提高日後不孕、感染性病及子宮頸癌機率。

3.雙方關係：發生性行為後，可能改變雙方看待彼此的方式，甚至情感破裂。

4.被騙：年輕人對性行為不熟悉、不理解會發生什麼事，不知道要抵抗或拒絕。

5.性侵：有些人被引誘發生性行為，或被強迫，感到不舒服。

國健署署長吳昭軍提醒青少年朋友，在享受戀愛甜蜜的同時，也要學習尊重彼此的身體自主權，建立健康的親密關係。適當表達想法可以幫助情感進展，切勿因對方是男女朋友，而勉強自己接受不喜歡的身體接觸。

國健署提供以下4招，呼籲青少年在情人節浪漫時光中，保護自己的身體自主權：

勇敢說不：面臨自己不願意或感到不舒服的身體接觸時，立刻勇敢地表達拒絕，說出「不可以」或「我不想這樣」，別害怕對方生氣或破壞關係而勉強自己。

停止話題：當話題讓自己感到不安或涉及不適當的內容時，相信自己的直覺，果斷地中止談話，主動掌控對話節奏。例如直接表達「這個話題我不想聊了」或將話題引導到其他方向。

離開現場：若相處的情況感到不舒服或有壓力，請迅速離開現場，即使對方試圖挽留，也不要猶豫，保護自己才是最重要的，直接說「我要走了」，避免讓自己陷入不安全狀況。

尋求協助：當情況難以處理或感到無助時，不要害怕尋求他人的幫助。無論是信任的朋友、家人、老師、輔導人員或醫護人員，都能提供支持和建議，找出合適的解決辦法。

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