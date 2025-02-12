交往5年從沒出國過...她怨男友更重視「3C」 網：可製造誘因

性別不同，情侶相處時的價值觀可能也有所不同，應互相體諒。一名女網友發文，表示和男友交往5年了，從來沒有一起出國旅遊過，即使她提出費用各出各的，男友也始終不答應，寧願把錢花在「3C」產品上，對此她詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示和男友從大學時就開始交往，到現在已經5年了，從來沒有出國旅遊過。原PO並不是想去很貴的地方，只希望去日本或香港就好了，費用也說一人一半、各出各的，男友卻始終不答應，明明知道她喜歡旅遊，卻從來不存「旅遊基金」，而是把錢花在耳機、平板等3C產品上。

原PO表示，原本跟男友約好大學畢業一起去日本畢業旅行，但因為疫情延誤了，男友現在就開始「擺爛」，讓她非常無奈。原PO透露，平時在台灣約會也都搭大眾運輸，導致很多地方去不了，現在只是想去日本，花不到3萬就能去了，男友卻千百萬個不願意。

此文一出，有網友建議可以製造誘因，「有些人就是不太重視旅遊，覺得錢可以花在更值得的東西上，對他來說買3C就是比存旅遊基金來得有意義啊，可能妳必須找到一個真的能吸引他出國的誘因（比如對哪個國家稍微有興趣一點），或者達成一些交換協議」。

也有人建議換一個也喜歡旅遊的男友，「妳就換一個喜歡旅遊的男友不就好了，為什麼要一直改變別人，還是天真的覺得愛可以改變任何事？」、「理念不同就分開，他更願意把錢花在自己想用的東西上，但回憶無價，找個願意跟妳一起創造回憶的人就好」、「每個人對錢的分配不一樣，如果方向不同無法接受，只是不適合而已」。

還有網友建議，可以幫忙付男友的費用，「不然妳一起付掉男友的費用好了，當初我男友對出國沒啥興趣，我直接付錢，拉他一起去」、「妳當然也可以幫他付日常開銷、付旅費、花錢培養感情，他肯定願意跟妳出國」。