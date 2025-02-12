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小姑生孩子！夫妻包12000元紅包 婆婆求「額外補助」網傻眼：真敢開口

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，一名網友在臉書社團發文，分享自己和丈夫因為小姑生小孩而包紅包的經過。示意圖／ingimage
近日，一名網友在臉書社團發文，分享自己和丈夫因為小姑生小孩而包紅包的經過。示意圖／ingimage

近日，一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，分享自己和丈夫因為小姑生小孩而包紅包的經過。原來，這對夫妻原本決定包1萬2000元的紅包，認為這筆金額已經相當有誠意，但婆婆得知後，卻遭遇了意外的要求。婆婆表示，除了紅包外，夫妻倆還需額外支付20000元來幫助小姑「坐月子」的費用。這筆額外的費用讓原PO感到困惑，並且質疑「坐月子的費用是不是應該由夫家負責？」

原PO在貼文中寫道：「我以為包12000元很多了耶！坐月子的費用通常不是應該是由夫家負責嗎？為什麼我們還要額外再出這筆錢？」她指出，自己和丈夫討論後，覺得12000元的紅包已經夠多了，但婆婆的要求卻讓她感到疑惑，甚至對金額提出質疑。

這篇貼文曝光後，引發了不少網友的討論。許多網友對此表示驚訝，有人直呼「頭一次聽到這種笑話」，甚至有網友表示，「婆婆還真敢開口」，認為婆婆將額外的費用推給兒子與媳婦，讓人感到不太合適。有網友則認為，「我覺得12000元算很多了」，紅包金額本該根據心意來決定，而「坐月子」的費用若不是夫家負擔，也不該由媳婦出面。

另一方面，也有網友提出不同的建議，表示不一定非要包錢，可以選擇送一些實用的嬰兒用品，如尿布、濕紙巾等，來取代金錢紅包。有網友則建議，紅包不必過於強調金額，而是看心意和對新生兒家庭的支持方式。

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年輕時心思單純，常常少根筋；年老時心思過密，常常起疑心。

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