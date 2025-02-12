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西洋情人節遇隱諱不明性暗示 4招守護身體界線

中央社／ 台北12日電

西洋情人節將至，情竇初開少男少女期待與心儀對象享受甜蜜時光，面對來家裡坐、需要人陪疑似帶有性暗示言語，國健署提醒勇敢說不，以停止話題、離開現場等4招保護身體自主權。

依據衛生福利部民國112年資料顯示，12至18歲青少年有4182名性侵害被害人，其中1300人為男女朋友關係、約占31.1%，872人為前男女朋友、約占20.9%。西洋情人節前夕，國健署長吳昭軍透過新聞稿提醒少男、少女，在戀愛美好時光要學習尊重彼此身體自主權。

吳昭軍呼籲，青少年建立健康親密關係，在感情中做自己的主人，切勿因對方是男女朋友，勉強自己接受不喜歡的身體接觸。情侶交往要尊重對方身體接觸的意願，每個人都有為自己身體做決定的權利，培養親密關係需循序漸進，操之過急容易傷害彼此感情。

青少年對愛情充滿好奇與嚮往，身體親密接觸是情侶交往重要課題，諮商心理師吳懿珊在國健署健康九九網站提供隱諱不明性暗示的因應方式，她說，面對疑似帶有性暗示的言語，或聯想到性的衣著與肢體語言，無需將矛盾困窘、懷疑不安、羞愧自責視為錯覺，要相信自己的直覺情緒反應。

吳懿珊指出，越熟悉的關係，越可能降低警覺心而導致越界行為，建議藉由對方的表情、語氣、姿勢等非語言，區辨對方言行屬於善意示好或惡意騷擾，並記錄人事時地物資訊以保存證據，清楚表達出不舒服，拒絕不適當互動對待，甚至可以明確告知對方性暗示已涉及性騷擾的法律責任。

國健署提供4招守護身體界線，第1招是勇敢說不，面對感到不舒服的身體接觸，不要因害怕對方生氣或破壞關係勉強自己，立刻表達拒絕是保護自己的第1步；第2招則為停止話題，當話題開始涉及不適當內容，建議直接表達「這個話題我不想聊了」，果斷中止談話。

第3招是離開現場，國健署提醒，若在約會時相處情況感到不舒服或有壓力，應迅速離開現場，即使對方試圖挽留，也不要猶豫，保護自己才是最重要的，可以找藉口，或直接說「我要走了」，都是合理選擇，避免讓自己陷入進一步不安。

第4招是尋求協助，國健署表示，當面臨的情況難以處理或感到無助時，不要害怕尋求他人幫助。無論是信任的朋友、家人、老師、輔導人員或醫護人員，他們都能提供支持和建議，共同找到合適的解決辦法。

國健署 朋友 親密關係

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