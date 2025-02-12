曾收520現金、10雙白襪 她見情人節禮物驚喜泛淚：理工男終於開竅

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和理工男友交往3年，今年的禮物讓她感到意外驚喜。示意圖／ingimage
一名女網友和理工男友交往3年，今年的禮物讓她感到意外驚喜。示意圖／ingimage

另一半生日時，你會送什麼生日禮物呢？一名女網友發文，稱她和理工男友交往3年了，從最開始生日收到520元的現金，到現在會在情人節送藏有情意的手機殼，讓她感到意外驚喜，誇讚：「理工男終於有點情調了。」

一名女網友在Dcard發文，表示她和理工男友已經交往3年，他的社交圈幾乎都是男生，生活規律、單純，三觀也沒問題，唯一的缺點是太「沒情調」了，過去幾年送的禮物讓她非常「無言」，例如有次他送了「襪子」，理由是原PO容易把襪子穿破，但送的是隨便買的白襪，還買了十雙，讓原PO不知道該生氣還是檢討自己的穿襪方式。

原PO透露，有次她生日時，男友直接給了520元現金，連紅包袋、卡片都沒有，僅寫了一張潦草的紙條，讓原PO差點吐血。不過，今年男友送了她一個手機殼當情人節禮物，顏色、外觀都是原PO本人喜歡的，黑色半透明的底色有質感，還表示「愛心圖案的方程式感覺就像我們的相處模式」，讓原PO又驚又喜、眼角泛淚，不禁感嘆：「理工男終於開竅了」。原PO也表示，交往3年雖然還有很多需要磨合的地方，但看到男友的進步還是讓她很感動。

此文一出，有網友誇讚男友的進步，並表達羨慕之意，「我覺得願意為對方改變是很重要的點欸，這次算超級大進步了，手機殼算是是蠻棒的禮物」、「看到這種實用性高又有意義的禮物羨慕了，誰能大數據這篇給我男友看，連3年收到娃娃了」。

也有網友分享自己理工男友送的禮物，「第一年在一起的時候男友送了行充，原因是我的看起來像會爆炸，卡片是便利貼折的愛心，試圖炫耀自己也是心靈手巧的理工男」。

兩性關係 情人節 禮物

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年輕時心思單純，常常少根筋；年老時心思過密，常常起疑心。

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