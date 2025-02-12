只是多心？她焦慮男友屢接送正妹同事 網直指疑點：多餘社交

男友的同事太漂亮怎麼辦？一名女網友在Dcard抒發心情，透露男友身邊多了一位美女新人，工作關係兩人時常一起出公差，由男友載她，加上男友為了對方改變上班作息、尾牙站在一起，種種原因與行為讓她直接爆炸質問男友，對方卻認為原PO的不滿一切源自嫉妒。她無奈表示男友說的不無道理，卻又感到非常委屈。

原PO表示近日發現男友有位女同事長得很漂亮，而且小男友5歲，兩人也常閒聊，年齡跟外表讓她很難不介意。她透露兩人工作時常搭在一起，外勤時因為女同事比較資淺，男友都會帶著處理，這時對方就會坐男友的車。原PO接著補充道，以前男友習慣把外勤排在下午，處理完就直接下班，現在卻為了配合女同事特別調整工作時間，像是早上處理外勤再進公司，或載女同事回公司再下班回家。

儘管她曾經表達過不滿，怒問「如果對方長得不漂亮或是男的你會這樣載嗎」，男友則反駁，就算他回答「會」，已經預設立場的原PO也不會相信，其次自己從來沒稱讚過同事的外表，主張這種假設只是用來吵架，完全沒必要，希望原PO先冷靜一下再繼續說。她直言男友說的很有道理，所以就沒再執著，但也強調「自己還是很不爽，只是憋在心裡而已，憋久了好難受」。

貼文曝光後網友紛紛提出看法，「不要自己沒安全感就整天找縫隙鑽要吵架」、「女朋友都會介意了，為什麼還是要一直接送，甚至為了她更改排外勤時間的習慣」、「男友根本也沒有任何其他出軌的跡象，一切都只是妳的假設跟猜想而已」、「女友都反應了，男友還我素我行的不當一回事，才是比較奇怪的地方」、「永遠記住一句話，男生不做沒有意義或麻煩的事，更不做多餘社交」。