過年買禮盒遭長輩狂嫌「不如包紅包」 晚輩回一句她喊：懂情緒價值

有時候家人間難免會產生誤會，這時若能夠轉換心態，就能夠讓自己好過些。日前有位女網友發文表示，她今年過年時，買了牛軋糖禮盒，結果才剛放下禮盒，就被媽媽、舅舅不停責罵，然而晚輩卻對他揮手，並用「辛苦了！」的眼神鼓勵她。

一名網友在Threads發文表示，她過年回家時，帶著從高鐵買的牛軋糖禮盒回家，沒想到回來才剛放下禮盒，媽媽就打開禮盒，直接說「妳買這個幹什麼？這沒人要吃」。舅舅拆開來吃一顆，又接著罵「這東西還不簡單？誰都能做！知不知道！專門騙妳們這種不懂的！」最後是舅媽出來打圓場說「哎唷！小孩子的心意，已經很棒了！你看我們家小孩過年有買什麼回來嗎？」

沒想到這時，媽媽又說「不如紅包多包一點實在」，原PO受不了回應「這是我自己要吃的，我買回來給自己吃的，奇怪耶！」並緊抱著禮盒衝進房間。她表示「當時所有這一輩小孩都坐在窗前，看我進門對我揮手，表妹移了個位置，所有晚輩都用眼神對我說『辛苦了』」。最後她將牛軋糖分給晚輩，詢問「要吃糖果嗎？剛剛被他們嫌到不行！我不想給大人吃了」，而晚輩們回覆「哇！看起來好好吃」、「軟軟的，又不會太甜」，讓原PO大讚「還是小朋友懂什麼是情緒價值」。

對此，網友安慰「我也是曾經被嫌好幾次以後，出國再也不帶伴手禮回家，現在不帶禮物，還要被唸為什麼沒買東西回來？於是我直接看著家人那張臭嘴，看到其他人詢問『妳之前不是就一直嫌嗎？』」、「我買東西如果被嫌，就會伸出食指指著對方說『人家買了你就惦惦的吃，難聽的話不要講，以後才會再有，幾歲了這還要人家教』」、「很多家長不把小孩嫌的一無是處是會死的感覺」、「牛軋糖認真沒那麼好做，做過就知道為何賣這麼貴了」。