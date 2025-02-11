快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

聽新聞
0:00 / 0:00

紅心訊息現警訊…男友車禍她「鬆了一口氣」 網讚清醒情商高

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友發現交往3年的男友疑有劈腿行徑，毅然決定分手，讓男友措手不及。示意圖／ingimage
一位女網友發現交往3年的男友疑有劈腿行徑，毅然決定分手，讓男友措手不及。示意圖／ingimage

一名女網友在社群平台分享與男友交往的心路歷程，表示與男友交往三年，本以為感情穩定，然而最近幾個月卻發現男友行為有明顯的變化，包括敷衍回應訊息、推託見面時間，但卻快速回應某位女生的Instagram貼文，種種跡象引起她的懷疑與不安，「內心的小警鈴瞬間大響！」

原PO表示，前幾天無意間發現男友手機上跳出一名女生的名字，後面還伴隨著一顆「紅色愛心」，當下讓她感到心涼。雖然她試著自我安慰，可能是自己想太多了，但直覺仍使她起了疑心。於是開始觀察男友，卻發現男友變得「超級心虛」，對她是各種視線迴避、手機螢幕永遠朝下，訊息回得更慢了，更加劇了她的猜疑。

當她準備找個時間好好與男友談談時，竟接到男友出車禍的消息，但令她驚訝的是，當時心裡並不是擔心或著急，而是「鬆了一口氣」。

後來，原PO還是去了醫院探望男友，兩人見面時，男友的表情看起來有點驚訝，然後難得露出溫柔笑容說：「我還以為你不會來」。原PO說，當下腦中只剩下一個念頭──好像真的對這段感情無感了。所以，當男友還想再聊些什麼時，她只是輕拍了男友的肩膀，淡然說道：「你好好休息吧，等你好了，我們再聊聊」，之後轉身離去，留下男友一人愣在當場。

貼文曝光，許多人對於原PO的清醒和果斷表示讚賞，「你超棒！我喜歡出現後將他一軍的場景！」、「我喜歡這個故事」、「吊著才是最痛苦的」、「看到最後兩句，覺得妳是清醒的」、「我覺得原PO不吵不鬧情商很高欸」、「讚啦！終於不是看到戀愛腦」，還有疑似過來人感嘆，「女人一旦決定了，那表情不會騙人的，男人會慌也是這時候才會發現的，不過通常來不及了」。

劈腿 情侶 車禍

延伸閱讀

他納悶單身女想脫單不見主動 網突破盲點：跟說「我好胖」同等級

隊友很重要！好友嫁日男收名牌包、免做家事 她羨慕：選對人變勝利組

她嘆獨立女生「易招巨嬰」 一票過來人共鳴：扛下還變本加厲

男友好友群組超噁對話驚見「自己名字」 她氣炸：一想到就頭皮發麻

相關新聞

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

過年買禮盒遭長輩狂嫌「不如包紅包」 晚輩回一句她喊：懂情緒價值

有時候家人間難免會產生誤會，這時若能夠轉換心態，就能夠讓自己好過些。日前有位女網友發文表示，她今年過年時，買了牛軋糖禮盒，結果才剛放下禮盒...

紅心訊息現警訊…男友車禍她「鬆了一口氣」 網讚清醒情商高

一名女網友在社群平台分享與男友交往的心路歷程，表示與男友交往三年，本以為感情穩定，然而最近幾個月卻發現男友行為有明顯的變化，包括敷衍回應訊息、推託見面時間，但卻快速回應某位女生的Instagram貼文，種種跡象引起她的懷疑與不安，「內心的小警鈴瞬間大響！」

結婚日奶奶收走金飾代保管！竟因1理由賣掉 人妻揭露更心寒真相

就算是父母長輩，也不能隨便處理子女的財物，更何況是媳婦結婚當天收到的金飾！

孕的二三事／林佳樺｜那一葉

一條杏棕色細枝從下腹私密叢林攀爬到肚臍上方，隨著呼吸脹縮，枝枒彷彿有生命力地開合；當我彎腰，細枝周圍皺摺出輻輳狀紋路，肉色腹皮乍看是片剔除了葉肉、有著網狀結構的葉脈。 從未想過在身上紋繡圖案。大學時交往的他努力說服在彼此臂上刺紋對方姓氏，日後一見這永恆的印記，便會召喚肌膚繡名那一刻內心湧現的深情與痛覺神經隱忍的記憶，如此嘴邊即將滾沸而出的分手狠話就會硬生生地被壓抑。他找了一家回顧率極高的人氣刺青店，聽說衛生且手工細緻。 【精彩語錄】 這道印記最初不似葉脈，將局部放大細觀，只是條凸起的肉棕色蚯蚓……

一句好話

做熟悉的事，是把握當下的機會；做不熟悉的事，是在創造新機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。