紅心訊息現警訊…男友車禍她「鬆了一口氣」 網讚清醒情商高

一名女網友在社群平台分享與男友交往的心路歷程，表示與男友交往三年，本以為感情穩定，然而最近幾個月卻發現男友行為有明顯的變化，包括敷衍回應訊息、推託見面時間，但卻快速回應某位女生的Instagram貼文，種種跡象引起她的懷疑與不安，「內心的小警鈴瞬間大響！」

原PO表示，前幾天無意間發現男友手機上跳出一名女生的名字，後面還伴隨著一顆「紅色愛心」，當下讓她感到心涼。雖然她試著自我安慰，可能是自己想太多了，但直覺仍使她起了疑心。於是開始觀察男友，卻發現男友變得「超級心虛」，對她是各種視線迴避、手機螢幕永遠朝下，訊息回得更慢了，更加劇了她的猜疑。

當她準備找個時間好好與男友談談時，竟接到男友出車禍的消息，但令她驚訝的是，當時心裡並不是擔心或著急，而是「鬆了一口氣」。

後來，原PO還是去了醫院探望男友，兩人見面時，男友的表情看起來有點驚訝，然後難得露出溫柔笑容說：「我還以為你不會來」。原PO說，當下腦中只剩下一個念頭──好像真的對這段感情無感了。所以，當男友還想再聊些什麼時，她只是輕拍了男友的肩膀，淡然說道：「你好好休息吧，等你好了，我們再聊聊」，之後轉身離去，留下男友一人愣在當場。

貼文曝光，許多人對於原PO的清醒和果斷表示讚賞，「你超棒！我喜歡出現後將他一軍的場景！」、「我喜歡這個故事」、「吊著才是最痛苦的」、「看到最後兩句，覺得妳是清醒的」、「我覺得原PO不吵不鬧情商很高欸」、「讚啦！終於不是看到戀愛腦」，還有疑似過來人感嘆，「女人一旦決定了，那表情不會騙人的，男人會慌也是這時候才會發現的，不過通常來不及了」。