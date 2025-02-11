結婚日奶奶收走金飾代保管！竟因1理由賣掉 人妻揭露更心寒真相

就算是父母長輩，也不能隨便處理子女的財物，更何況是媳婦結婚當天收到的金飾！有一名人妻在網上發文抱怨，表示結婚當天，奶奶直接收走了她的所有金飾，包括奶奶和她母親送的金飾，並聲稱因為兒子和新抱住的社區治安不好，所以她要暫時保管。原po得知後要求丈夫把金飾拿回來，沒想到最後收到回應，說奶奶已經把所有金飾賣掉了，並且「賣掉的錢後來匯給先生當作我們的生活補貼」。這時原po才發現，原來丈夫一直有接受奶奶的資助。雖然丈夫後來表示願意賠償，但人妻強調這並不是金錢的問題，「連我媽媽送的都賣掉，真的是太可惡了」。原po的母親也表示，金飾是給晚輩的祝福，賣掉就等於是打算讓婚姻破裂，這讓她十分氣憤。

網友們認為原po的丈夫和母子都有問題，紛紛留言：「匯給你先生了？你先生怎麼都沒說？」、「偷賣我媽給我的金飾，我以後不會再跟這個人有任何關係，沒提告已經給老公面子了」、「瘋婆婆拿娘家給的金飾」。

結婚當天直接收走金飾，聲稱治安不好代為保管

原po在Threads發文表示，奶奶家境富裕，擁有四棟房子，甚至能用現金買樓。結婚當天，奶奶送給原po一條金項鍊，原po的母親則送了女婿一些金飾，結果奶奶直接收走了所有金飾，聲稱因為他們住的社區治安不好，說由她來保管會比較安全。

原po得知此事後，要求丈夫向奶奶取回金飾，結果丈夫與奶奶溝通後，告訴她說金飾已經全被賣掉了，並且「賣掉的錢後來匯給先生當作我們的生活補貼」。原po這才知道，原來丈夫一直有收奶奶的資助，而丈夫則表示願意代母賠償。

原po：這代表婆婆想讓婚姻破裂

但原po強調，「那不是錢的問題」，她認為自己母親送的金飾是一份祝福，表示：「你媽媽（奶奶）要賣掉，我不會說什麼，賣掉我媽媽送給你的金飾，這真的是太可惡了」。至於生活補貼，原po認為丈夫不應該接受這樣的幫助，「接受了就會讓他內疚」，因此勸丈夫要共同持家，並說「能讓丈夫拿錢回家孝敬父母」。原po的母親在得知這件事後，也表示金飾是給晚輩的祝福，「婆婆賣掉這些金飾，等於是想讓你們的婚姻破裂」。

網友熱議

網友們紛紛留言表示「結果治安最不好的是婆家」、「你媽媽送給你的金飾，奶奶憑什麼賣掉？我會去警察局報案」、「完全沒有尊重晚輩，根本沒有問過就拿去變賣了，錢還進了先生口袋，這種婆家事後的解釋根本不可信。」

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文章授權轉載自《香港01》