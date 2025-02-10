吃麥當勞也上榜！女列14點「男生超級扣分行為」 網戰翻：消費沒錯

在人際交往中，有些行為可能會導致你在他人心中形象受損。近日有網友分享了她心目中「男生超級扣分的行為」，引起網友熱議。

原PO在threads上發文，列出了14條「男生超級扣分的行為」，包括：

關於「吃麥當勞」這點引起的討論尤為激烈，「我是女的，我也知道麥當勞的那個新聞，只是我還是覺得吃麥當勞沒有錯，錯的是性侵的那個人，麥當勞規範有錯但是他也依據法律負了應有的責任，所以認真要改也是要修法啊」、「吃麥當勞不代表要贊同他們內部處理不當的事情好嗎」、「完蛋了，我還是很常吃麥當勞」、「關麥當勞什麼事啊，針對特定人員不行嗎」。

也有許多網友在下方分享自己討厭的行為，「終於有人把搭訕這條線劃清了，我之前發過類似的文，一堆人一直跟我強調『有好的搭訕』、『有令人舒服的搭訕』、『要看是哪一種搭訕』。都不要！我都討厭！」、「最噁心行為：給女生排名，還跑來告訴你你第幾名」、「愛摸沒血緣關係的女生的頭」。

還有網友表達自己的看法，「我竟然有遇過全中的，真是糟糕」、「謝謝你直接幫我整理好部分我篩選朋友&伴侶的點了」、「只會在這邊扣分來扣分去的，好像也沒多好耶」。