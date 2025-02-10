孕婦剖腹產日期確定公婆卻反對 原因曝光網傻眼：來搞笑？

剖腹產需要配合醫師時間，日程定好通常就不再異動。一名網友在臉書匿名爆料，自己的好友即將剖腹，好不容易喬好時間，沒想到公婆卻反對，理由是他們沒辦法到場「看孫子第一眼」，更傻眼的是，好友在孕期時，公婆都沒有特別照料。貼文曝光後，有網友回覆，「自己的身體自己決定！不用管公婆，小孩出生也可以再來看就好」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，好友已到懷孕晚期，經過醫師評估2月底可以剖腹產，時間也已經約好，結果產檢當天回家公婆聽到後立刻反對，原因是手術那天他們不在家，看不到孫子第一眼，因此要求更改手術日期。原PO說手術那天是好友的生日，她希望跟孩子同一天，更讓原PO看不下去的是懷孕過程，公婆完全沒有買過任何保健、營養品等，平常也無特定照料孕媽。

貼文曝光後有網友紛紛抨擊，「肚子和小孩，長在妳身上，自己的身體自己決定，那公婆是來搞笑的嗎？」、「命跟安全是自己的，如果要聽公婆在那鬼扯，難道不顧孩子的危險跟產婦的安全嗎」、「第一眼看到的一定是醫師，請二老別忙」、「孩子是妳辛苦懷胎十月的，自己決定即可」、「公婆這種話就不用理呀，我會當作耳邊風，完全不放在心上」。

也有網友提出建議，「看一下改期有沒有很勉強，如果沒差的話，做個順水人情也是ok，或許公婆也是覺得剖腹產，早晚個一兩天或許沒多大差別」、「聽醫生的，不要隨便更改時間」，並補充如果是單純感受不好或時間差太多，就推給醫生，然後請公婆的事情改期。