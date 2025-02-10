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1月出生數9495人 總人口連13個月負成長

中央社／ 台北10日電

內政部統計，今年1月底台灣人口總數2339萬6049人，較去年12月減少4171人，人口已連續第13個月負成長；今年1月出生數則為9495人，較去年12月減少3001人，這也是繼去年2月後，單月出生數再度跌破萬人。

內政部今天公布2025年1月戶口統計資料，截至今年1月底，人口總數為2339萬6049人，與去年同期比較減少2萬3784人，平均每天減少65人，與去年12月比較則減少4171人。

新生兒部分，1月出生數為9495人，約每4.7分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.78，較去年12月減少3001人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣千分之7.55，依次高為台東縣千分之6.33、彰化縣千分之6.14；最低為基隆市千分之3.23，依次低為連江縣千分之3.38、新北市千分之3.67。

1月死亡數為1萬5018人，平均約每3分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之7.56，較去年12月減少2427人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣千分之11.61，依次高為台東縣千分之10.64、屏東縣千分之10.42；最低為連江縣千分之2.53，依次低為金門縣千分之4.76、澎湖縣千分之4.91。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，1月遷入人口數為7萬495人，較去年12月1萬6025人；遷出人口數為6萬9143人，較去年12月減少1萬5003人，淨遷入人口數為1352人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣1月人口自然增加為負5523人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，1月為1352人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少4171人。

另外，1月結婚對數為9199對，其中不同性別8982對，相同性別217對，折合年粗結婚率為千分之4.63；離婚對數3375對，其中不同性別3312對，相同性別63對，折合年粗離婚率為千分之1.70。

114年1月底0至14歲人口數為273萬6727人，占總人口比率11.70%；15至64歲人口數為1615萬903人，占69.03%；65歲以上人口數為450萬8419人，占19.27%；其中65歲以上人口比率最高為嘉義縣23.28%，最低為新竹縣14.54%。

出生數 性別 死亡率

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