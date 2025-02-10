隊友很重要！好友嫁日男收名牌包、免做家事 她羨慕：選對人變勝利組

婚姻真是愛情的墳墓？一名女網友在Dcard發布貼文透露，好友嫁去日本後過上人人羨慕的生活，身為全職太太不僅掌管財物還不用打掃家裡，先生也會送名牌包當作禮物。透過社群可以看出，先生有空會在家裡一起育兒、不擺架子，她忍不住大讚好友完全是人生勝利組。對比其他過得辛苦的朋友，她感嘆「只能說不結婚真的不會怎麼樣，但嫁錯人真的會變地獄」。

原PO表示朋友23歲就結婚，25歲已是兩寶媽，先生大她7歲，在日本是高薪、高低位的職業，因為家裡會請打掃人員幫忙，朋友的工作就是負責顧小孩。看朋友的社群可知，先生不會擺架子、父權，只要在家也會一起顧小孩，好友拍的vlog常常能看到先生用揹巾背一個、手再牽一個。她補充朋友婚前其實完全不買名牌包也沒興趣，但婚後先生都會買給對方。

種種事情加起來，原PO和共同朋友們總說好友嫁得好、很羨慕，覺得好友直接變成人生勝利組，而且小孩也很可愛。不過她也忍不住感嘆「結婚真的是一場賭注」，透露共同好友中另一位當全職太太的朋友，要打掃、顧小孩而且她公婆又很難相處，重點是老公也不挺，還因為有小孩所以更有被綁住的感覺。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「不論男女都要慎選隊友啦」、「不是有愛情就能支撐一切，還要看麵包夠不夠分，伴侶能不能體諒彼此」、「人品、責任感真的很重要，這才是嫁好門」、「日本的文化不太會跟人說家裡的醜事，表面光鮮，但私下生活可能又是另一回事」、「人生勝利組只是給外人看到的部分，婚姻裡付出多少辛苦努力只有自己知道」。