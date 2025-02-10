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他納悶單身女想脫單不見主動 網突破盲點：跟說「我好胖」同等級

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友納悶身邊女性想脫單又總不主動出擊。 圖／ingimage
一名網友納悶身邊女性想脫單又總不主動出擊。 圖／ingimage

想脫單卻不行動，有辦法找到另一半嗎？一名網友在Dcard上以「一堆女生單身又不主動的在想什麼」為題吐槽，認為女生們總說著想交男友，出門時看到情侶也會嚷嚷幾句，然而又看不見她們的實際作為。貼文曝光後有網友分析，「可能還在探索自己對感情的期待與現實如何平衡，並不一定有明確的行動來尋找對象」。

原PO表示很好奇女生們在想什麼，身邊的女性每次出去玩或是聊天都只跟女生，卻又時常許願說希望今年、明年一起脫單，在路上看到情侶也會喊著「都是情侶」之類的。然而這些女生的共同點是身邊基本上沒有異性，而她們又不主動認識。

貼文下不少人表達看法，「這些女生可能在渴望感情的同時，也面對著一些內心的掙扎、矛盾或恐懼」、「沒有遇到理想型就放著了，低品質戀愛不如高品質單身」、「我想脫單，但不代表哪個男的都可以，實在不行就跟閨密過一輩子也比較快樂」、「她們沒遇到而已，與其隨便找一個不如好好單著」。

也有人透露其實多數女生抱怨歸抱怨，實際上沒有找伴侶的想法，「其實沒有很想脫單。那個抱怨跟抱怨『我好胖喔』一樣等級，嘴上說說而已」、「雖然還是期待能交男友，但同時也是覺得沒有也沒關係，不然遇到爛人更慘的心態」、「因為只是說說而已，權衡利弊以後覺得單身真的快樂太多了」、「女生大多講歸講 還是喜歡跟同性相處比較自在」。

伴侶 單身

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