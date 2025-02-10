遠距難得約會…她想吃500元好料 節儉男友喊貴：吃完就拉掉

男女朋友間可能因價值觀落差發生摩擦。一名女網友發文，稱她和男友都很節儉，因不常見面，她有時想吃好一點的餐點，男友卻說「吃了就拉出來而已」沒必要，認為吃貴的食物只是浪費錢，讓她萌生了分手的想法，於是詢問網友：「因為吃飯的問題提分手會很奇怪嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她跟男友都很節儉，因為是遠距離戀愛，一個月只見面2次左右。不常見面的狀況下，原PO希望能吃好一點的東西，價格大約落在300元到500元左右，但男友卻覺得食物「吃了就拉出來而已」，吃太貴只是浪費錢。

原PO表示，他們出去都是各付各的，她並沒有要佔便宜的打算，但今天男友的言行，讓她意識到如果繼續交往下去，未來恐怕會很「無趣」，因而產生了分手的想法，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友感嘆「價值觀」的差異，並建議分手，「這我一定分，不單純是吃飯問題，而是價值觀的問題，感覺他是守財奴」、「已經不是吃飯問題了，是價值觀差異問題」、「300～500還好吧，出去外面吃很容易就超過300耶，也不是叫對方付錢，兩個人觀念差太多，分手吧」、「分吧，價值觀是無法改變的，在一起越久問題會越多，不單單只是吃飯」。

也有網友分享相關經歷，勸告原PO，「姐姐我結婚過來人，交往就這麼摳門了，結婚只會更慘，而且你們還AA，不要浪費時間在男生身上，答應我下一個不要AA了，如果連一點錢都不願意花表示他根本不愛妳」、「妳的故事好像在看我自己跟前男友的寫照，誠心建議妳在吃東西這種事上合不來一定要換」。