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與妻子性事不合…他出軌女同事推「各取所需」 網怒轟：超自私

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友爆料自己長期出軌成癮。 示意圖／Ingimage
一名網友爆料自己長期出軌成癮。 示意圖／Ingimage

走入婚姻象徵對另一半的承諾，遇上瓶頸也不應背叛。一名網友在Dcard爆料，自己在孩子出生後，因為與妻子在房事上不合，因此出軌也有家室的女同事。他透露兩人就這樣維持砲友關係一陣子，直到對方再次恢復單身才結束，然而他卻對出軌後的性關係上癮，不只找過包養，如今也依舊想念女同事。

原PO表示自己已經40多歲，和妻子在一起已經25年多，彼此都是對方的初戀，他也會做家事、陪小孩，然而妻子生完小孩的第三年他就出軌了，原因是與妻子房事不合長達兩年。原PO說每次索愛總被拒絕，讓他非常挫折，偶然和當時的女同事聊到這個話題，對方坦白自己也是因為房事不合轉而外找，讓她可以繼續維持婚姻。聊著聊著，兩人就以彼此各取所需的狀況下在一起。

原本兩人各自安好，平時不多打擾，到後期卻越發大膽，從外面約到家中，也因此被妻子發現。原PO和老婆討論後，因為彼此都不想離婚，最後說好只要不影響家庭和諧，就睜一隻眼閉一隻眼；近期女同事的配偶因意外離世，兩人關係隨之結束，儘管妻子房事變得積極他也沒有罷休，還坦言找過包養，也很想念女同事，感慨「真的如大家說的，外遇只有0次跟無限多次」。

貼文曝光，超誇張言行讓網友怒轟，「好自私的男人，肉體出軌就出軌，還把錯推給老婆」、「我如果是你小孩，只覺得這爸爸好噁」、「回不去是你的藉口，不是逃脫你需要負責任的藉口跟理由」、「渣男總是有辦法合理化自己」、「勸你要將這種癮戒掉，因為身教會影響下一代，也可能導致你身敗名裂或家庭破碎」、「不知道在大言不慚什麼」。

出軌 外遇

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