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丈夫過世3年…婆婆情勒她回家「盡照護義務」 網一面倒喊快逃
丈夫過世了，還需要履行對婆家的「照顧義務」嗎？一名人妻昨（8日）發文表示，老公三年前去世了，但是婆婆還是叫她回婆家、照顧公公，讓她不知如何是好。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。
人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，婆家以前對她不是很好，可是婆婆說自己照顧公公很累，要她回去執行媳婦應盡的義務，但原PO還要上班，如果回去照顧公公，就沒有薪水領了，加上還要煮三餐，根本身心俱疲。
她也表示，其實婆家還有兩個女兒，但是都嫁出去了，「婆婆說習俗不能叫大姑顧，她說我嫁她們家，生為婆家人，死為婆家人，才能以後入宗祠」，這番話也讓她相當猶豫，真的該乖乖聽話回去嗎？
貼文曝光後，網友紛紛表示，「入宗祠要幹嘛？老公都離開了，不用找自己麻煩」、「不用理她，聯絡方式都封鎖，婆婆跟妳完全沒關係了」、「要幫忙就說自己人，妳還是認真工作養自己比較好」、「妳照顧他們能分到遺產嗎？大小姑就算兩手一攤，擺爛不照顧，還是能分到」、「請外籍看護吧，記得用老人家的儲蓄，讓公婆有尊嚴」。
另外也有網友指出，「妳沒有跟他們住在一起，法律上沒有撫養責任，婆家提告也告不成，不然就叫她付妳看護費，兩個人所以雙倍價格喔」、「媳婦沒有和公婆同住，就沒有照顧的義務，反倒是小姑們，雖然已出嫁，仍需負子女應盡的照顧義務」、「聽婆婆在放屁，配偶離世等於單身」。
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