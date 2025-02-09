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男友好友群組超噁對話驚見「自己名字」 她氣炸：一想到就頭皮發麻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，男友的好友們講話非常噁心，不尊重女性。 示意圖／ingimage
一名女網友透露，男友的好友們講話非常噁心，不尊重女性。 示意圖／ingimage

被伴侶的好友批評，另一半卻沒有表示？一名女網友在Dcard抱怨，男友的大學同學們總在群組討論不尊重女性的言論，不僅會批評、對話，還時不時摻雜性幻想，更離譜的是，日前她發現男友兄弟們會調侃她，原PO傻眼向男友要求斷絕聯絡，對方卻推辭有生意上的關係，甚至罵她「不懂事」。

原PO表示男友有一群好友，第一次與他們見面聊天過程沒有不妥，朋友們不斷誇讚她身材辣又美，當下的她也很開心，沒想到之後一切變得不對勁。某次原PO用男友手機玩遊戲剛好看到群組訊息，越看越傻眼的她怒道「都是一些很垃圾的言論」。她透露，對方會在群組互相分享遇到穿著清涼的女生，不僅用字粗俗，話語中更是滿滿的不尊重。

更誇張的是她居然看見自己名字，才知道男友的好友們眼中，她就是靠男友養的拜金台女。原PO氣炸地去逼問男友，對方卻淡淡表示朋友從大學就這樣，習慣就好，她表明希望斷絕關係，男友卻堅持生意上有往來。男友從頭到尾都沒有發言保護她，她坦言「想到他那群朋友私下嘴臉那麼噁，我就覺得頭皮發麻」，更嗆自己根本沒拿男友錢，也有付房租水電，到底是在哪裡給他養。

貼文曝光後不少網友傻眼，「提到關於妳的事情，妳男友不出來護航會不會太…這種人將來怎麼保護妳」、「妳男友沒有護航也沒有幫妳說話的時候就有問題，沒有一個人可以忍受自己喜歡的人被講」、「我是男的我也覺得他們很不尊重人，男友這樣都沒反應太廢了」、「連女朋友的形象都不維護，感覺沒有很看重妳」。

兩性關係 分手

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