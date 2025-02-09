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數十年閨密去世…婆婆「詭異笑容」嚇壞人妻 網驚喊：根本是仇人

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳相處之道是一門高深學問。示意圖／Ingimage
婆媳相處之道是一門高深學問。示意圖／Ingimage

一名人妻昨（8）日表示，婆婆聽聞之前鬧翻的閨密去世的消息，竟笑著跟她說這件事，讓人妻感到毛骨悚然。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，婆婆和那名閨密已經相處幾十年了，直到前年交惡，兩人即使在路上遇到，也會裝不認識。至於自己遇到那名阿姨，還是會打招呼，年前幾乎天天碰到。

沒想到婆婆告知閨密的死訊時，竟是全程笑著說，似乎事不關己。原PO嘆道，「我現在心情複雜，覺得人生無常，更覺得婆婆為人惡毒，那個笑，我真的瞬間失去和她交流的慾望，我全程沒再說話，她一人滔滔不絕，好像很興奮」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我會直接問她，這很好笑嗎？」、「好可怕」、「這不叫閨密，叫仇人」、「叫妳婆婆沒做善事也要留口德」、「沒有我婆婆惡毒，我外婆跟她沒有交集，我外婆病逝時，婆婆全程笑著對我說：聽說妳外婆過世了？死一死比較快活」。

不過也有網友表示，「她們之間也許有妳不知道的故事吧，靜靜聽就好，不喜歡聽就直接說，我不喜歡這個話題、打斷婆婆」、「不知道她們有什麼恩怨，說實在的如果我的仇人死了，我也會很高興」、「婆婆的事，最好別知道太多，否則只會自己煩惱」。

婆婆 過世 閨密

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