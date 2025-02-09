快訊

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

懷疑女友沒存款 他憂「怎麼規劃未來」？ 網吐槽：你有點小氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示女友收入不高卻維持高消費，懷疑對方存不到錢。 示意圖／ingimage
一名網友表示女友收入不高卻維持高消費，懷疑對方存不到錢。 示意圖／ingimage

不少情侶都會一起規劃未來，一名網友卻在Dcard發布貼文求助，表示女友月薪不高開銷卻很大，懷疑對方根本沒在存錢。雖然自己經濟方面沒什麼壓力，但因為有攜手度過未來的打算，他還是很憂心，詢問網友有沒有什麼好方式可以跟女友溝通。

原PO表示目前和女友交往三年，兩人都已經超過30歲，對方雖然不會花他的錢，一起出去玩、吃飯也都會AA，但他總覺得女友好像都沒在存錢，明明薪水不高約四、五萬左右，但兩人每個月偶爾的高消費和旅遊，零零總總加起來也是一筆龐大的數字，想到女友每個月還要做指甲、做臉等等，花費比自己還多。

他強調這些錢對他來說沒什麼壓力，自己的年薪是女友的五倍以上，但經過計算，總覺得他們的開銷對女友而言壓力不小。原PO每次找她討論，對方就會反駁「又沒花你的錢」，他坦言「確實，我們都AA，自己賺的錢自己想怎麼花我管不著」，但又覺得女友好像都沒在存錢，規劃未來。

貼文曝光後，不少網友留言，「如果你要漂亮又會陪你玩的女友，做臉和美甲、吃大餐、出國是省不了的」、「這種女生不好找啦，薪水比你低這麼多還願意AA」、「你們都一起出門吃大餐、一起出國玩又AA，那她怎麼可能存得到錢」、「其實比起她有沒有存錢，你應該要了解她願不願意為了一個家付出」。

也有網友認為原PO薪資高出好幾倍，卻不願意付出很扣分，「有種小氣的感覺，還想要從女友那邊挖錢的feel」、「你薪資高但你們交往時你也沒多付出，用這點來看，我不會考慮你」、「聽起來你年薪至少也有200萬以上了，好歹也AB制體貼她一下或多幫她cover一些吧」。

儲蓄 兩性關係 理財

延伸閱讀

工人和國中小女友玩成人遊戲挨告 結果出爐

說好不婚不生…9年後女友哭訴「不負責任」 男無奈：該給多少分手費

交往4年女友偷錢又逼婚！25歲男苦惱「怎麼辦」 眾人傻眼：還不分？

AA制交往3年…男細算女友開銷驚「都沒存錢」 網揪1點嗆：原因在你

相關新聞

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

懷疑女友沒存款 他憂「怎麼規劃未來」？ 網吐槽：你有點小氣

不少情侶都會一起規劃未來，一名網友卻在Dcard發布貼文求助，表示女友月薪不高開銷卻很大，懷疑對方根本沒在存錢。雖然自己經濟方面沒什麼壓力，但因為有攜手度過未來的打算，他還是很憂心，詢問網友有沒有什麼好方式可以跟女友溝通。

女兒帶男友回家「要媽媽化妝打扮」 還怨母讓自己丟臉

父母辛苦將孩子拉拔長大，然而不是每一個人都會對父母孝順以待，有一名媽媽抱怨，24歲的女兒近日要帶男友回家給她認識，還要求媽媽「化淡妝、穿好看衣服」，女兒甚至直言媽媽讓自己感到丟臉，令她相當心酸。

情書簡訊

與你眉來眼去，增添生活樂趣。

【慢慢讀，詩】陳義芝／心河

我沿著河走／千萬條河在心中奔流／若有人以為詩為我死／河怎可能死……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。