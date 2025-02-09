懷疑女友沒存款 他憂「怎麼規劃未來」？ 網吐槽：你有點小氣

不少情侶都會一起規劃未來，一名網友卻在Dcard發布貼文求助，表示女友月薪不高開銷卻很大，懷疑對方根本沒在存錢。雖然自己經濟方面沒什麼壓力，但因為有攜手度過未來的打算，他還是很憂心，詢問網友有沒有什麼好方式可以跟女友溝通。

原PO表示目前和女友交往三年，兩人都已經超過30歲，對方雖然不會花他的錢，一起出去玩、吃飯也都會AA，但他總覺得女友好像都沒在存錢，明明薪水不高約四、五萬左右，但兩人每個月偶爾的高消費和旅遊，零零總總加起來也是一筆龐大的數字，想到女友每個月還要做指甲、做臉等等，花費比自己還多。

他強調這些錢對他來說沒什麼壓力，自己的年薪是女友的五倍以上，但經過計算，總覺得他們的開銷對女友而言壓力不小。原PO每次找她討論，對方就會反駁「又沒花你的錢」，他坦言「確實，我們都AA，自己賺的錢自己想怎麼花我管不著」，但又覺得女友好像都沒在存錢，規劃未來。

貼文曝光後，不少網友留言，「如果你要漂亮又會陪你玩的女友，做臉和美甲、吃大餐、出國是省不了的」、「這種女生不好找啦，薪水比你低這麼多還願意AA」、「你們都一起出門吃大餐、一起出國玩又AA，那她怎麼可能存得到錢」、「其實比起她有沒有存錢，你應該要了解她願不願意為了一個家付出」。

也有網友認為原PO薪資高出好幾倍，卻不願意付出很扣分，「有種小氣的感覺，還想要從女友那邊挖錢的feel」、「你薪資高但你們交往時你也沒多付出，用這點來看，我不會考慮你」、「聽起來你年薪至少也有200萬以上了，好歹也AB制體貼她一下或多幫她cover一些吧」。