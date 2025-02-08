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遇小孩吵鬧別再和爸媽爭執！知名作家曝解法：超有效

遇小孩吵鬧別再和爸媽爭執！知名作家曝解法：超有效

聯合新聞網／ 綜合報導
你也有在公共場所，遇到小孩吵鬧的經驗嗎？示意圖／Ingimage
你也有在公共場所，遇到小孩吵鬧的經驗嗎？示意圖／Ingimage

你也有在公共場所，遇到小孩吵鬧的經驗嗎？知名作家苦苓表示，若在公共場合遇到小孩吵鬧，不需要和孩子的父母起爭執，只要做到這件事，就可以立刻解決。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

苦苓在臉書表示，在公共場合若遇到胡鬧、躁動的小孩，不必跟孩子的父母爭執，因為如果有用的話，也不會教出這樣的孩子，他直言「只要盯住小孩的兩眼，並露出獅子看到獵物的殺機目光」，小孩就會乖乖閉嘴，大讚這招很有效！

貼文一出後，多數網友都表示「超多會生不會教的廢物大人」、「別人沒有義務忍受你的孩子在餐廳內叫囂哭鬧，然後父母還用哄的，聽命於小孩子的無理取鬧」、「一堆只會生卻不會教養的家長」、「現在很多父母都把小孩帶出來叫別人教」、「生小孩應該要考執照，通過才能生，否則有一堆只會生卻不會教養的家長，徒然制造社會問題」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「我也是都這樣，用發狠的眼神看著那個壞蛋的小孩」、「真的！很有效喔！我做過這種事」、「這一招我用過，真的很有效」、「有道理，會有效，我做過」、「在美國旅行時試過一次，非常有效」、「這招要看狀況，有的已經又野又油，有爸媽罩，不怕你」。

父母 餐廳

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