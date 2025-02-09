表妹常怨父母窮 當媽後態度大變！一句話讓姐超內疚

近年來，網路上常見年輕人抱怨原生家庭，認為父母沒有經濟能力卻選擇生養小孩是不負責任的行為。近日一名女網友在社群平台「爆料公社」發文，表示曾經滿口抱怨「為什麼沒經過我同意就生我？」的表妹，如今卻抱著剛出生的女兒回到外婆家，讓她驚訝不已，也忍不住當面反擊，結果讓對方當場愣住，甚至主動道歉。

這名網友回憶，兩、三年前，表妹還經常因為買手機、機車或想搬出去住，卻無法獲得家人金援，而對長輩冷嘲熱諷。原PO說表妹曾因為想換手機、買機車未果而抱怨：「沒錢幹嘛生我出來？」、「為什麼沒經過我同意就生下我？」，指責家人無力滿足物質需求。

然而，這次過年時，表妹卻抱著自己的新生兒回家團聚，讓原PO感到衝擊，忍不住上前質問：「妳女兒有答應讓妳生她出來嗎？」、「妳一個月賺多少？有能力買機車、手機給她，給她最好的生活嗎？」，這番話讓表妹當場愣住，隨後站起來對她說了一聲：「對不起」。

這場對話結束後，原PO卻感到後悔不已，直言「我後悔到半夜醒來都會打自己一巴掌」。

其他人紛紛留言，「她要對不起的對象是她媽媽」、「這年頭沒錢真的生要想清楚，生出來什麼都是錢，還會累死爸媽」、「另一個角度來看，她成長了」、「表妹長大了，妳也跟她說聲對不起就完美了」、「養兒方知父母恩，她最應該道歉的對象是她的媽媽」、「一家人講開了就好了」、「居然道歉得這麼快，那她還有救」。