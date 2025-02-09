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說好每年包一樣金額…親戚今年沒給紅包 他苦惱：怎麼問才委婉？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友與親戚說好每年包一樣金額紅包給彼此小孩。紅包示意圖。 圖／ingimage
網友與親戚說好每年包一樣金額紅包給彼此小孩。紅包示意圖。 圖／ingimage

農曆春節是華人最重視的傳統節日之一，親朋好友間互相包紅包小孩也是普遍的習俗。近日一名網友在社群平台「爆料公社」發文，表示自己與親戚往年都有約定互相包紅包給彼此的小孩，金額也維持一致，今年他們仍依約包給對方小孩，卻發現對方並未回包，讓他感到困擾，不知該如何處理。

該網友表示，自己並非計較紅包金額，而是擔心對方是否忘記，或有其他考量，想詢問卻又不知該如何委婉表達，避免讓親戚間產生尷尬或誤會。

他的發文引起許多網友討論，其他人紛紛留言，「不用詢問，直接明年開始都不包了」、「小孩大了，基本上對方也不想跟了」、「既然雙方都包一樣，那就說好以後都不要包了」、「如果他今年手頭比較緊？」、「我都包到小朋友畢業」、「明年等他先給你再給，今年過了就算了」。

紅包文化歷史悠久，主要象徵祝福與好運。根據傳統習俗，紅包通常由長輩包給晚輩，如父母給子女、祖父母給孫子女，甚至已婚者也會包給未婚的晚輩。此外，親戚間若有小孩，許多家庭也會互相包紅包，以示禮尚往來。

然而，近年來，紅包文化逐漸趨於彈性，部分家庭可能因經濟因素選擇不再互相包紅包，或改以其他方式表達心意，如送禮品或直接問候，因此遇到類似「對方未回包」的情況，如何處理就成為一門人際關係的學問。

小孩 爆料公社 紅包 親戚

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