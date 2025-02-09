女兒帶男友回家「要媽媽化妝打扮」 還怨母讓自己丟臉

父母辛苦將孩子拉拔長大，然而不是每一個人都會對父母孝順以待，有一名媽媽抱怨，24歲的女兒近日要帶男友回家給她認識，還要求媽媽「化淡妝、穿好看衣服」，女兒甚至直言媽媽讓自己感到丟臉，令她相當心酸。

一名母親在臉書社團「爆料公社」分享了一段與女兒的對話，內容令人五味雜陳，引起網友熱烈討論。這位母親表示，自己養育了24年的女兒即將帶男友回家見面，然而女兒卻特地叮囑她「化淡妝、穿好看的衣服」，甚至直言「妳這樣讓我好丟臉」、「過世的爸爸就不會讓我丟臉」，讓這位母親感到相當心酸，不禁自問，「是我太玻璃心了嗎？」

這則貼文曝光後，立即引發網友兩極反應。部分網友認為，這位女兒的言論過於直白，甚至讓母親感到受傷，「怕丟臉可以不用帶回來了」、「要是我會回她，『是妳男友又不是我男友，化什麼妝？』」、「這女兒直接丟出去不用了吧？」、「女兒太不懂事」、「出錢帶媽媽去美容保養買新衣，妳老媽會非常願意見見未來女婿的」。

有人建議原PO，「媽媽也要多愛自己一點，把時間心力多放自己身上吧，打扮得漂漂亮亮的，自己也心情愉悅」、「妳不夠愛自己，今後對自己好一點吧」、「使出渾身解數打扮，把她男友搶過來，看她以後還敢不敢」、「表示妳平常太不愛惜自己了，多愛自己一點吧」、「女兒希望妳漂亮讓她有面子，也不希望妳被看輕，只是不會表達而已，所以好好教育一下女兒說話的技術吧」。