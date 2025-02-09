快訊

NBA／雙星缺席無礙！里夫斯狂轟45分創新高 湖人13戰11勝

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

聽新聞
0:00 / 0:00

女兒帶男友回家「要媽媽化妝打扮」 還怨母讓自己丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
女兒嫌棄媽媽丟臉，還要求媽媽化妝打扮，圖為化妝品示意圖。聯合報系資料照片／記者賴昀岫攝影
女兒嫌棄媽媽丟臉，還要求媽媽化妝打扮，圖為化妝品示意圖。聯合報系資料照片／記者賴昀岫攝影

父母辛苦將孩子拉拔長大，然而不是每一個人都會對父母孝順以待，有一名媽媽抱怨，24歲的女兒近日要帶男友回家給她認識，還要求媽媽「化淡妝、穿好看衣服」，女兒甚至直言媽媽讓自己感到丟臉，令她相當心酸。

一名母親在臉書社團「爆料公社」分享了一段與女兒的對話，內容令人五味雜陳，引起網友熱烈討論。這位母親表示，自己養育了24年的女兒即將帶男友回家見面，然而女兒卻特地叮囑她「化淡妝、穿好看的衣服」，甚至直言「妳這樣讓我好丟臉」、「過世的爸爸就不會讓我丟臉」，讓這位母親感到相當心酸，不禁自問，「是我太玻璃心了嗎？」

這則貼文曝光後，立即引發網友兩極反應。部分網友認為，這位女兒的言論過於直白，甚至讓母親感到受傷，「怕丟臉可以不用帶回來了」、「要是我會回她，『是妳男友又不是我男友，化什麼妝？』」、「這女兒直接丟出去不用了吧？」、「女兒太不懂事」、「出錢帶媽媽去美容保養買新衣，妳老媽會非常願意見見未來女婿的」。

有人建議原PO，「媽媽也要多愛自己一點，把時間心力多放自己身上吧，打扮得漂漂亮亮的，自己也心情愉悅」、「妳不夠愛自己，今後對自己好一點吧」、「使出渾身解數打扮，把她男友搶過來，看她以後還敢不敢」、「表示妳平常太不愛惜自己了，多愛自己一點吧」、「女兒希望妳漂亮讓她有面子，也不希望妳被看輕，只是不會表達而已，所以好好教育一下女兒說話的技術吧」。

母親 爆料公社 玻璃心 男友

延伸閱讀

民眾採草莓2陋習惹怒店家 發文嘆：偷吃1顆罰唱1首「不應該」

遺產規劃、給家人的話....建議提前為自己準備的「告別清單」

12生肖今年財運哪裡來？猴鼠龍「事業財」、豬兔羊「驛馬財」不能躺平

麥當勞什麼最經典？30年前「1小物」眾人陷回憶殺：每次去都要狂按

相關新聞

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

懷疑女友沒存款 他憂「怎麼規劃未來」？ 網吐槽：你有點小氣

不少情侶都會一起規劃未來，一名網友卻在Dcard發布貼文求助，表示女友月薪不高開銷卻很大，懷疑對方根本沒在存錢。雖然自己經濟方面沒什麼壓力，但因為有攜手度過未來的打算，他還是很憂心，詢問網友有沒有什麼好方式可以跟女友溝通。

女兒帶男友回家「要媽媽化妝打扮」 還怨母讓自己丟臉

父母辛苦將孩子拉拔長大，然而不是每一個人都會對父母孝順以待，有一名媽媽抱怨，24歲的女兒近日要帶男友回家給她認識，還要求媽媽「化淡妝、穿好看衣服」，女兒甚至直言媽媽讓自己感到丟臉，令她相當心酸。

情書簡訊

與你眉來眼去，增添生活樂趣。

【慢慢讀，詩】陳義芝／心河

我沿著河走／千萬條河在心中奔流／若有人以為詩為我死／河怎可能死……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。