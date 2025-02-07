交女友真燒錢...25男列開銷嘆「不想當ATM」 網籲思考這點才能長久

感情世界中，雙方都應該互相付出，才能長久。一名男網友發文，稱他和女友交往半年後，才驚覺交女友「太燒錢」了，除了出去玩的花費外，還要買女友生日時的名牌包，高昂開銷讓他這個普通上班族無力承擔，不禁感嘆：「原來交女朋友這麼燒錢」。

一名男網友在Dcard發文，表示他今年25歲，與女友交往半年了，女友很貼心也很可愛，平時彼此互動、分享生活都沒問題，但交往後實在太「燒錢」了，他本身是以工作為重的人，以前可能偶爾才會跟朋友吃飯，但交女友後每次放假都會出去玩，無論是吃飯的錢、遊玩的旅費還是女友生日想要的平牌包禮物，都讓他很難負擔。

原PO表示，單身時自己賺的錢都可以決定要怎麼花，但有另一半後則不然，還要多考慮一個人，他也只是一班的上班族，經濟沒什麼問題，但並不想成為大家口中的「ATM」，一個月多好幾千的開銷讓他非常苦惱，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為感情要互相付出，才能長久，「如果對方不會互相，你就要好好思考一下這段關係的去留了，否則就是工具人」、「有交往對象後開銷會變大沒錯，但也要看是全包還是雙方都有負擔喔，個人不認為男生必需要全包，女生也有經濟力也能出，有互相才能長久」。

也有網友分享經驗，警惕原PO，「我前陣子在交友軟體認識一個女生，原本已經聊到有些曖昧，結果開始問我收入多少、房子買在哪、一個月房貸要繳多少，讓我整個完全冷掉了」、「我跟男友交往七年，從一開始學生時期2年到後來出社會5年，送的禮物也是從幾千塊開始到幾萬塊，那是我們雙方的經濟能力都變好了，不會覺得有負擔才送對方的禮物，人就是要互相」。